نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعى ترميه.. إعادة تدوير زيت القلي المستعمل واستفيدي به مرة اخري بطرق مبتكرة ومفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البعض منا بعد أن يقوم بقلي الأطعمة في الزيت يقوم بإلقائه في التواليت أو في الأحواض مما يؤدي إلى انسداد المصارف، فلماذا لا نقوم بإعادة تدوير زيت القلي المستعمل؟ الأمر في غاية السهولة فمن خلال سطور هذا المقال سوف نقوم بتقديم أفضل الطرق التي تجعلك تستغلي الزيت القديم بدلًا من التخلص منه الذي يؤدي إلى الكثير من المشاكل، فعليك أن تختار من بين هذه الطرق التي نقدمها لك.

إعادة تدوير زيت القلي المستعمل

يمكنك القيام باستخدام زيت القلي المستعمل مرات عديدة في عدة استخدامات، والتي نقدم لكم بعض الطرق الفاعلة في إعادة التدوير لزيت القلى فيما يلي:

تشحيم مفصلات الابواب والدواليب

إن إزالة الصدأ من المفاصل تحتاج إلى وجود مادة دهنية تساعد على ذلك، لذلك يمكنك أن تضعي زيت القلي في قارورة بعد أن تقومي بتصفيته من بقايا الطعام الموجودة به، ثم اغمسي قطعة من القطن في الزيت وامسحي بها المفاصل، وكرري ذلك حتى يزول الصدأ نهائيًا.

مزلق قفل المفتاح

البعض عندما يحاول فتح الأبواب يجد صعوبة في دخول المفتاح داخل القفل، لذلك نقوم بغمسه في أي مادة دهنية فبدلًا من غمسه في زيت نظيف يمكن غمسه في هذا الزيت المستعمل.

إزالة الطلاء من يديك

بعد أن تقوم بطلي الحوائط تجد صعوبة في التخلص من الألوان الموجودة على اليدين. لذلك يمكنك غمس قطنة في الزيت المستعمل. ثم بعد ذلك امسح يديك بها عدة مرات حتى يتم التخلص نهائيًا من لون الطلاء.

منظف شفاط المطبخ

بدلًا من أن تستخدم مواد كيميائية في تنظيف شفاط المطبخ من الدهون المتراكمة. يمكنك غمس قطعة من السلك الألمونيوم بها بعد ذلك قومي بفركه جيدًا. ثم اغسليه بالماء والصابون بعدها قومي بتجفيفه جيدًا لتجدي أن الشفاط أصبح أكثر نظافة ومثل الجديد تمامًا. كما يمكن أيضًا استخدامه في إزالة أي دهون موجودة على الحوائط بسهولة.

في نهاية المقال المتحدث عن إعادة تدوير زيت القلي المستعمل فقد قدمنا عدة طرق لاستخدامه بدلًا من التخلص منه. فيمكنك استخدامه في التخلص من صدأ المفاصل أو فتح الأقفال والتخلص من ألوان الطلاء الموجودة على اليدين. كما يمكنك تنظيف شفاط المطبخ من الدهون به.