بفص واحد من الثوم تخلصي من الحشرات والصراصير والنمل طريقة لا تخطر على بال عفريت

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التخلص من الحشرات والصراصير تكون مشكلة عويصة تواجه معظم ربات البيوت في فصل الصيف ويبحثون عن أسهل الطرق في التخلص من الحشرات المنزلية القضاء عليها، ولكن في أغلب الأوقات لايرغبون في استخدام العديد من المبيدات الحشرية خاصة بسبب المواد الكيميائية التي تكون متوفرة بها، والتي تكون ضارة على أصحاب المنازل.
بفص ثوم تخلصي من الحشرات والصراصير والنمل نهائيا
هناك العديد من الطرق الفعالة المبتكرة التي يمكن الاستعانة بها في التخلص من الحشرات في المنزل والاطمئنان أنه لن يتعرض لأي لدغات من الحشرات، وهذا يرجع إلى أن الثوم من المكونات ذات الرائحة النفاذة والتي تعمل على القضاء على كل انواع الحشرات الطائرة، لذلك يمكنك الاستفادة منه عن طريق وضعه في الأماكن التي تظهر بها الحشرات وذلك عن طريق طحن فصوص الثوم، ووضعه في أنحاء المنزل.
طرق طبيعية للتخلص من الحشرات
كما توجد بعض الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها في التخلص من الحشرات المنزلية، ومنها:
- ورق الغار: حيث أنه يعتبر من أهم وأفضل العلاجات المستخدمة في التخلص من الصراصير في المنزل بسبب الرائحة النفاذة.
- الزيوت العطرية وصودا الخبز:حيث أنه يوجد مجموعة من الزيوت العطرية التي لها دور في التخلص من الحشرات المنزلية بسرعة كبيرة على عكس المتوقع.
- ومن ضمن المواد الطبيعية التي تساعد في القضاء على الحشرات هو نبات اكليل الجبل الذي يعتبر من أشهر النباتات في هذا الأمر، حيث أنه في البداية يتم تحضير زيت اكليل الجبل مع زيت الليمون، ونضع كل قطرة من هذه الزيوت في كل أركان الغرف لكي توفر رائحة قوية تمنع دخول الحشرات أو الصراصير المنزل.
- ويوجد طريقة أخرى وهي خلط البوراكس مع صودا الخبز وبعد ذلك يتم رشه في الأماكن التي يوجد بها الحشرات.
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