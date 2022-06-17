شوف أقوى عروض بنده وفرص ربح جوائز بمليون ريال سعودي

باقة متجددة من أقوى عروض بنده وهايبر بنده تستمر على مدار أربعة أسابيع، حيث يوفر الهايبر مئات العروض القوية على الأجهزة المنزلية، البقالة، منتجات الأطفال والسلع الغذائية الطازجة والمجمدة المستوردة من مختلف دول العالم، يمنحك هايبر بنده أيضاً الفرصة لتكون واحداً من بين الفائزين بجوائز بنده التي تقدر قيمتها بمليون ريال سعودي، حيث يمكن للمشتري الفوز بقسائم شرائية بقيم مالية مختلفة.

عروض بنده

يعرض هايبر بنده هذا الأسبوع أشكال مختلفة من المسابح المخصصة للاطفال بأحجام مختلفة، كما توجد مسابح عائلية أيضاً.

عرض بقيمة 44 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال من هايبر بنده على حوض سباحة ميني ماوس بست واي بمقاس 122 × 25 سم.

احصل على مسبح أطفال بصور سبايدر مان انتاج شركة بست واي مقابل 44 ريال بدلاً من 77.95 ريال.

حوض سباحة للأطفال بسعر 79 ريال بدلاً من 114 ريال.

كتشاب طماطم هاينز 397 جرام سعر الحبة 8.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

احصل على ثلاث حبات من حمص مانديز 540 جرام مقابل 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.5 ريال.

أربع حبات شطة حارة ريد روستر 85 مل احصل عليها مقابل 9.95 ريال بدلاً من 15 ريال.

هايبر بنده

أرز مزة بسمتي السفير وزن 5 كيلو جرام سعر الكيس 29.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال.

احصل على كيس وزن خمسة كيلو جرام من أرز بسمتي طويل الحبة ميتاس مقابل 36.95 ريال سعودي بدلاً من 51.5 ريال.

كيس أرز كرنل أبيض جرين فارمز وزن 5 كيلو جرام مقابل 31.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

صلصة الصويا كيكومان 600 مل بسعر 17.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

خل أبيض بيدر سعة 3.7 لتر سعر الحبة 13.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

احصل على كيسين من لومي حب أو ليمون مجفف وزن 200 جرام او فلفل بابريكا حلو مجدي 95 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال.

سلطة الخضار مع التونة ريو ماري خلطة الذرة (2 × 160 جرام) + 20% خصم سعر الحبة 21.95 ريال بدلاً من 27.5 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية