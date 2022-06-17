نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في موسم المشمش تعرفي على طريقة عمل مربى المشمش بحرفية الجاهزة في المقال التالي

تعتبر مربى المشمش من أشهى أنواع المربى التي يفضلوها ويحبها كبار وصغار، وتتسارع ربات البيوت لتحضير مربى المشمش لعدم توافر المشمش على مدار السنة ولسهولة تحضير مربى المشمش ولطعمها اللذيذ، ولتوفير ثمن شراء مربى المشمش من الخارج وعملها فى البيت من حيث ضمان النظافة وحسن جودة المشمش، فتستخدم مربى المشمش لعمل أحسن سندوشات مربى للأطفال ولعمل الكثير من الحلوى كالميل فاي والباستا فلورا ، ومربى المشمش لها فوائد عديدة حيث تمد جسم الإنسان بالطاقة والنشاط، أنها تصنع من فاكهة مميزة لها طعم خاص، ونقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل مربى المشمش بأسهل ما يمكن فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات مربى المشمش كيلو مشمش جيد القوام. كوب ونصف من الماء. ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من عصير الليمون. أربعة أكواب من السكر الأبيض. طريقة عمل مربى المشمش نقوم بغسل المشمش جيداً، ثم ننزع منه حبة النواة، ثم نتركه جانباً. نقوم بتحضير وعاء ونضع فيه كوب ونصف من الماء وأربعة أكواب من السكر ثم نضعه على نار هادئة حتى الغليان. نضيف المشمش منزوع النواة فى الوعاء الذي يحتوي على الماء والسكر، ونترك الخليط على نار هادئة. وعند الغليان يظهر ريم أبيض لابد من نزع الريم الأبيض، وحتى مع استمرار تكونها علينا نزعها في كل مرة. بعدما يصبح قوام الخليط ثقيل نضع عليه عصير الليمون، ثم نترك مربى المشمش تغلي حتى تمام النضج. بعض نضج مربى المشمش نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً. يتم سكب مربى المشمش فى برطمانات نظيفة ومعقمة محكمة الغلق ويفضل أن تكون مصنوعة من الزجاج وعدم ملئ البرطمانات حتى حافتها، ونتركها داخل الثلاجة وبعد ذلك تقدم بألف هنا وشفاء. عمر شويل - جدة في موسم المشمش تعرفي على طريقة عمل مربى المشمش بحرفية الجاهزة - ثقفني

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