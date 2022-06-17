شوف أقوى التخفيضات من عروض السيف غاليري على الأجهزة الكهربية ومستلزمات المنزل

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عروض السيف غاليري الجديدة الأكثر تميزاً هذا الشهر حيث تستطيع شراء جهاز والحصول على الجهاز الثاني بنصف قيمته فقط، تخفيضات كبيرة يقدمها السيف على منتجات إديسون الشهيرة، فعبر موقع السيف جاليري الإلكتروني يمكنك شراء ما تحتاجه من مستلزمات المنزل المختلفة، بالطلب أونلاين لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية بأسعار مميزة، فالموقع يعرض العجانات والخبازات والأفران الكهربية والقلايات الهوائية بالإضافة إلى أدوات المائدة وأدوات التقديم وغيرها، كما يمنح السيف عملائه فرصة الحصول على الجهاز الثاني بنصف السعر فقط، ولا يشترط أن يكون الجهازين من نفس المنتج بل تستطيع شراء منتجين مختلفين والاستفادة بهذا العرض. عروض السيف غاليري بنصف السعر فقط يمكنك الحصول على الجهاز الثاني إذا قمت بشراء عجانة إديسون المميزة ذات الأربع وظائف سعة الوعاء 6.5 لتر استيل خشبي، تعمل بقوة ألف واط مقابل 839 ريال سعودي فقط.

عرض ممتاز على عجانة إديسون 6 وظائف 6.5 لتر استيل رمادي غامق قوة 1000 واط مقابل 799 ريال، يحصل المشتري على الجهاز الثاني مقابل 400 ريال سعودي.

من المنتجات الجديدة أيضاً خلاط يدوي فانتوم ببطارية 16 واط توصيلة يو اس بي متوفر مقابل 159 ريال للقطعة الأولى، ويحصل العميل على خصم بنصف الثمن على القطعة الثانية. السيف غاليري خلاط براون يدوي يعمل بقوة 1000 واط للموتور سعة الوعاء لتر ونصف احصل عليه بسعر 769 ريال فقط.

محضرة طعام متعددة الوظائف باللون الأسود متوفرة مقابل 521 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال.

احصل على نسبة خصم 25% على عصارة إديسون لعصر الفواكه بكفاءة عالية، استيل سعة الوعاء لتر واحد 4 × 1 تعمل بقوة 800 واط ومعروضة بسعر 344 ريال بدلاً من 459 ريال سعودي.

خلاط إديسون الرياضي 350 مل 100 واط محمول بسعر 125 ريال بدلاً من 139 ريال. alsaif gallery اشتري ميزان شخصي إلكتروني خشبي فاتح بسعر 149 ريال فقط.

استشوار شعر بيبي ليس يعمل بقوة 2400 واط، متوفر باللون الأسود بسعر 359 ريال سعودي فقط.

يعرض السيف غاليري أشكال ممتازة من أطقم السفرة الأنيقة، يمكنك شراء طقم سفرة رويال المصنوع من البورسلان نقش غصن مكون من خمس وستين قطعة مقابل 1699 ريال سعودي.

من الباقات التوفيرية المتاحة حالياً باقة الشاليه بخصم 25% وهي مكونة من 6 منتجات مختلفة، وهي خبازة إديسون الكهربائية 3 وظائف لون بيج تعمل بقوة 1600 واط بفتحتين، تايمليس ترمس جايدا 1 لتر بني فاتح بيد خشب، شنطة ترامس، صانعة مصابيب 12 عين 1200 وط إديسون، صانعة اللقيمات لاسلكي من إديسون 800 ملي 1800 ملي امبير، سي فاشن أوقية عود موروكي محسن الفخامة، كل هذه المنتجات يمكنك الحصول عليها بسعر 888 ريال بدلاً من 1179 ريال. عمر شويل - جدة أقوى التخفيضات من عروض السيف غاليري على الأجهزة الكهربية ومستلزمات المنزل - ثقفني

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