شوف عروض العثيم مول الجديدة أجهزة كهربية وسلع غذائية بأقل الأسعار

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عروض العثيم مول تتوفر في أكثر من مائي فرع لمجموعة عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك التسوق في أقرب فرع لديك والاستفادة من العروض المتوفرة على مئات الأصناف من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، كذلك توجد تخفيضات على العديد من مقاضي البقالة والسلع التموينية ومستلزمات المنزل، كما تتضمن العروض خصومات على منتجات العنائة الشخصية للكبار والصغار. عروض العثيم يقدم العثيم تخفيض كبير بقيمة أربعين ريال سعودي على جهاز صناعة وتحضير الطعام جيباس الذي يمتاز بوجود اربعة وظائف مختلفة في جهاز واحد، يمكنك الحصول عليه مقابل 139 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال للحبة.

بسعر مميز جداً تستطيع شراء قدر الضغط الكهربي من كولين سعة 10 لترات وتحضير ما تحتاج من الوجبات في أسرع وقت، يعرض مقابل 369 ريال بدلاً من 439 ريال.

اشتري جهاز صانع طعام كينوود مقابل 269 ريال فقط بدلاً من 349 ريال سعودي. العثيم مول عرض على شاشة امبيكس سمارت مقاس 40 بوصة مقابل 649 ريال فقط بدلاً من 899 ريال.

اشتري بيجامة أولادي أو بناتي مقابل 19.95 ريال للطقم بدلاً من 29.95 ريال.

سماعة مايكروديجيت ترولي تمنحك صوت قوي ومميز متوفرة بسعر 129 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.

تابلت هولو 10 سعر الجهاز 494 ريال سعودي. شاشة أرو ال أي دي 40 بوصة بسعر 629 ريال بدلاً من 799 ريال. أسواق العثيم يمكنك شراء ربطة من معجون طماطم لونا تحتوي على 8 حبات وزن الحبة 135 جرام، مقابل 8.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

تونة تريفا لحم تونا خفيف وزن الحبة 170 جرام، يمكنك شراء ثلاث حبات والاستفادة من العرض مقابل 9.95 ريال فقط بدلاً من 15.75 ريال للحبات الثلاث.

شامبو دوف عناية يومية سعر الحبة الواحدة 14.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال، يمكن لكل عمل الحصول على خمس حبات فقط ضمن العرض، وفي حالة الرغبة في شراء كمية أكبر تتم المحاسبة بالسعر العادي على العدد الزائد.

حفائظ الأطفال بامبرز عبوة تحتوي على 70 حبة بسعر 61.95 ريال بدلاً من 87.25 ريال للحبة. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الجديدة أجهزة كهربية وسلع غذائية بأقل الأسعار - ثقفني

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