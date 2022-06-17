نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اغراض للتنازل لوجه الله بدون مقابل .. ثلاجات غسالات غرف نوم ومستلزمات طبية للمحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اغراض للتنازل لوجه الله بدون مقابل .. ثلاجات غسالات غرف نوم ومستلزمات طبية للمحتاجين، نقدم لكم اليوم أبرز الأغراض المتوفرة كتبرع للمحتاجين في عروض حراج لوجه الله. ونبدأ تقريرنا مباشرة حيث توفرت ركنة للتنازل لوجه الله بمدينة جدة، وهي تتكون من عدد 2 كنب ملتصق الطول 1.8 متر و العرض 2.4 متر، لون الركنة مزيج بين الأسود والبيج ومعها عدد 8 مسند ظهر و3 مسند جلوس، الركنة للتنازل بدون مقابل لوجه الله وعلى المحتاج لها التواصل مع صاحبها.

اغراض وأجهزة للتنازل لوجه الله

توفرت ضمن عروض حراج لوجه الله لهذا الأسبوع أيضاً غسالة صحون سامسونج، لونها أبيض وتحتاج إلى بعض الصيانة لأنها تتوقف في بعض الأوقات، الغسالة متواجدة بمدينة مكة المكرمة ومتوفرة للتنازل بدون مقابل لوجه الله. كما توفرت بمدينة أبها غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي، ومعها أيضاً دولاب مطبخ باللون البني بعدد خمس أرفف بالاضافة إلى سجادة حجم متوسط، كل تلك الأغراض متاحة لمن يحتاجها كتبرع لوجه الله.

اثاث مجاني للمحتاجين بدون مقابل

توفر للتنازل لوجه الله بمدينة جدة أنتريه بحالة نظيفة لمن يحتاجه، يتكون من كنبة واحدة وعدد أربعة كراسي حجم مناسب والفرش مزيج من عدة ألوان. كما توفرت غرفة نوم باللون الذهبي للتنازل لوجه الله بمدينة الرياض، وهي تتكون من سرير كبير وعدد 2 كومودينو كل منهما مزود بثلاثة أدراج. وتوفر أيضاً بالرياض مطبخ باللون البني للتنازل لوجه الله، وهو يتكون في الجزء العلوي كما بالصور من عدد 3 أرفف زجاجية + 4 أرفف باللون البني، ويحتوي بالنسبة للجزء السفلي من أدراج عديدة إلى جانب عدة أرفف باللون البني ورخام باللون البيج.

تضمنت عروض حراج لوجه الله أيضاً سرير طفل رضيع باللون الأبيض حالته ممتازة، ومعه عدد 4 عبوات حليب أطفال فيبي ميلك مقاس صغير يناسب طفل عمره أقل من عام، الأغراض السابقة موجودة بمدينة جدة ومتاحة للتنازل بدون مقابل للمحتاجين. كما توفر بالشرقية كرسي دوره مياء مخصص للقاعدين وكبار السن + عكاز + مشاية، بالاضافة إلى أغراض أخرى خاصة بكبار السن للتنازل لوجه الله كتبرع للمحتاج.

حراج لوجه الله

كما توفرت للتنازل بدون مقابل لوجه الله بالرياض سماعات مخصصة لمن يعاني من ضعف في السمع، ومعها حفاضات خاصة بكبار السن + أدوية لعلاج أمراض السكر والضغط مثل دواء دياماكرون، جانوفيا 100 مللي جرام، زوكور 20 مللي جرام، سورتيفا 50/12.5. سرير كهربائي جهاز اكسجين. وفي تبوك توفرت اسطونات اكسجين + عصاية يد + مقعد طبي لمن يحتاجها بدون دفع أي مصاريف. كما توفرت في مكة ثلاجة صغيرة + كرسي للقاعدين وكبار السن + سرير طبي + عكاز رباعي للتنازل لوجه الله.

الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة