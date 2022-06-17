شوف بالأسعار والماركات تعرف على أحدث عروض متاجر العثيم بالسعودية

تعتبر العثيم من أقوى المتاجر بالمملكة العربية السعودية وحرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات المتنوعة ما بين المنتجات الغذائية ومستلزمات التنظيف وكافة الأسعار المقدمة من الشركة مناسبة للجميع، فمن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم باقة من المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على حليب كامل الدسم هالي بودرة متوفر بسعر 45.95 ريال سعودي بدلًا من السعر السابق وهو 57.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على شبيهة جبن أنكور كريم متوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على أرز السفير مزة بسمتي كريمي متوفر بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضَا على مكرونة وفرة 400 جرام متوفرة بسعر 4.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على صابون اريال أزرق متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي.

المزيد من عروض العثيم بالسعودية

يشتمل العرض أيضًا على تمر خلاص الخرج 1 كيلو جرام متوفر بسعر 9.95 ريال سعودي. كما يحتوي على تمر خلاص الإحساء مكنوز كيلو جرام متوفر بسعر 6.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على تمر خلاص القصيم 1 كيلو جرام متوفر بسعر 11.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على عجينة تمر 5.95 ريال سعودي بالإضافة على خوخ متوفر بسعر 5.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على باذنجان أسود رومي من الحجم وسط متوفر بسعر 3.95 ريال سعودي. كما يحتوي على بخاري حمراء المتوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي. من المنتجات التي تفرها العثيم إليكم وتكون طازجة وشهية هي الطماطم وتتوفر بسعر 5.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات الطازجة والشهية وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك التخفيضات: