نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده عروض وجوائز في موسم المفاجئات من هايبر بنده لا تفوتكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده عروض وجوائز في أقوي موسم للتخفيضات من هايبر بنده في المملكة تتوفر العروض بجميع الفروع، قسائم شراء مجانية لآلاف العملاء، وعربات تسوق مجانية، قد تكون سعيد الحظ هذا الأسبوع بادر بالتسوق والشراء، عروض لا حصر لها، على المنتجات والسلع بأنواعها المختلفة، يتوفر أيضا عروض خاصة للمشتركين في بنده بلس، سنستعرض أسعار بعض المنتجات الواردة في مجلة عروض Panda لهذا الأسبوع في التالى.

بنده عروض وجوائز

موسم بنده أقترب على الانتهاء تستمر الجوائز لمدة 5 أيام من الآن، تسوق وتوفير وجودة عالية، شعار هايبر بنده الدائم، أقوي العروض على الأجهزة الكهربائية تشتمل على طاهية لتحضير المندي الشهي بالمنزل بكل سهولة وفي وقت قياسي انتاج ATC وزن 6 لتر بسعر 189 ريال، وطاهية السندوتشات ب 95 ريال فقط.

عروض بنده التوفير

فرامة لحوم لتحضير أشهي الأطباق من كينوود ب 369 ريال، هذا العرض رائع وبالأخص مع احتفال بنده بأسبوع البروتين للحفاظ على صحة أفراد الأسرة، وأقوي العروض على اللحوم بأنواعها البقري والضاني، والجمال المحلى والمستورد ومنها كيلو من الكفتة المخصصة للشوي برازيلي ب 26،95 ريال، كيلو من لحم الجمل الطازج ب 31،95 ريال، فخد خروف ب 47،95 ريال استرالي.

عروض بنده بلس

أعضاء بنده بلس يتمتعون بعروض حصرية على بعض المنتجات المتاحه ببنده ومنها الجبنة الكريمي بوك 2 عبوة وزن 900 جم بسعر 44،95 ريال، كيس من الجبن الموزرايلا المراعي وزن 750 جم+ 250 جم مجانا بسعر 29،95 ريال، الزبدة لايمكن الاستغناء عنها لتحضير طعام شهي ولذيذ ذو مذاق خاص تعتبر زبدة المراعي الغير مملحة من أجود الأنواع سعر العرض 3 حبات وزن 100 جم ب 12،95 ريال.

اللبنة من الأطعمه الذيذة التى تجعل لوجبة الأفطار مذاق خاص سعر العبوة ب 8،95 ريال تركي، العسل الطبيعي أيضا يجب الحرص على تناوله في الصباح للتمتع بصحة جيدة، بجانب مذاقة الرائع، ويمكن استخدامه كبديل طبيعي للتحلية، لأصحاب الحميات الغذائية والراغبين في الحصول على وزن مثالى سعر العرض 500 جم ب 24،95 ريال، عرض مميز على 35 حبة من الشوكولاته مشكل ب 34،95 ريال فقط.