شوف مع أقوى عروض موسم بنده الكل رابح مع هدايا باكثر من مليون ريال

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عروض بنده هايبر بنده تقدم أقوى عروض موسم بنده، مع تقديم فرصة الفوز بقاسائم شراء مجانية للجميع بأكثر من مليون ريال سعودي، من خلال توفير ما يقارب الثلاثون ألف قسيمة شرائية مجانية، ويستمر هذا المهرجان لمدة أربع أسابيع متتالية، بمعنى أن مع مهرجان موسم بنده الكل كسبان، مع العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال فروع بندة هايبر بندة المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الاشتراك في السحب لكسب الجوائز من خلال زيارة الفرع الأقرب إليك والتمتع بمختلف العروض المتاحة. عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة المنزلية: قلاية بدون زيت من بالسون سعة 5 لتر بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

شواية كهربائية من كولين قوة 2000 واط بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

خلاط كينوود سعة 2 لتر بقوة 500 واط بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال. فيليبس غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

قلاية بدون زيت من كي أون سعة 17 لتر بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

مولينكس قلاية هوائية سعة واحد لتر بسعر 209 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال.

وعرض قوي على مايكروويف شارب سعة 20 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال. عروض الجوالات والالكترونيات الأسبوعية: نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 533 ريال.

أونور 50+ 8 جيجا بايت سعة 128 جيجا بايت بسعر 960 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال، مع العلم أن هذا العرض خاص بالأعضاء فقط. سامسونج اي 13+ رام 4 جيجا بايت سعة 64 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي.

أوبو أي 55 سعة 128 جيجا بايت بسعر 919 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

أوبو أي 16 سعة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال.

وأقوى العروض على سامسونج اي33 سعة 128 جيجا بايت، و6 جيجا رام بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,2 عمر شويل - جدة مع أقوى عروض موسم بنده الكل رابح مع هدايا باكثر من مليون ريال - ثقفني

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