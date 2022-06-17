نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر على الجوالات و شاشات التلفزيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر على الجوالات و شاشات التلفزيون تتوفر شاشة تلفزيون TCL حجم 65 بوصة الترا اتش دي LED يدعم دقة 4K أندرويد باللون الأسود، بسعر 4999 ريال بدلا من 7999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 3000 ريال تخفيض 37%، ويمكنك تقسيط المبلغ شهرياً إلى 232 ريال لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض شهر يونيو مكتبة جرير.

عروض مكتبة جرير على الجوالات و الشاشات

تتوفر شاشة سكاي وورث 75 بوصة الترا اتش دي OLED سمارت تي في يدعم دقة 4K، بسعر 3499 ريال بدلا من 6999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير توفير 3500 ريال تخفيض 50%، كما يمكنك تقسيط المبلغ شهرياُإلى 162 ريال لمدة ثلاث سنوات، تتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية شاشة تلفزيون سامسونج 55 بوصة الترا اتش دي QLED يدعم دقة 4K سمارت تي في باللون الفضي، بسعر 5549 ريال بدلا من 8999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 3450 ريال تخفيض 38%، كما يمكنك تقسيط المبلغ شهريا إلى 257 ريال.

خصومات نصف السعر مكتبة جرير

يتوفر شاشة تلفزيون هاير 75 بوصة الترا اتش دي OLED يدعم دقة 4K أندرويد باللون الأسود، بسعر 4099 ريال بدلا من 8149 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، ضمن خصومات نصف الثمن مكتبة جرير توفير 4050 ريال و تخفيض 49%، كما يمكنك تقسيط المبلغ شهرياُ إلى 190 ريال لمدة ثلاث سنوات، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو مكتبة جرير شاشة تلفزيون سوني 65 بوصة الترا اتش دي OLED يدعم دقة 4K أندرويد باللون الفضي، بسعر 3999 ريال بدلا من 7999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 4000 ريال و تخفيض 50%، كما يمكنك تقسيط المبلغ شهرياُ إلى 186 ريال.

عروض شهر يونيو مكتبة جرير

يتوفر هاتف هواوي نوفا SE 9 باللون الأزرق الكريستالي، الأسود و الأبيض اللؤلؤي، سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة 4G بسعر 1099 ريال بدلا من 1199 ريال، ضمن حرق أسعار مكتبة جرير السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 100 ريال تخفيض 8% ضمان 24 شهر من المصنع، يتوفر ضمن عروض الهواتف شهر يونيو هاتف أبل أيفون 13 برو باللون الذهبي وعدة ألوان أخرى سعة 256 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 4699 ريال بدلا من 5199 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 500 ريال تخفيض 9%، و يمكن تقسيط المبلغ شهريا إلى 218 ريال.

حرق أسعار الهواتف مكتبة جرير

يتوفر هاتف شاومي 11 تي برو سعة 128 جيجا بايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 2449 ريال بدلا من 2699 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 250 ريال تخفيض 9% مع ضمان 24 شهر من الوكيل، يتوفر هاتف أوبو رينو 6 برو يتوفر باللون الرمادي و الأزرق الثلجي سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس، ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير بسعر 2599 ريال بدلا من 2999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 400 ريال تخفيض 13% ضمن عروض شهر يونيو مكتبة جرير.