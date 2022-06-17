شوف تخفيضات العثيم على الأجهزة وأدوات المطبخ والجوالات في أحدث العروض الأسبوعية

تخفيضات العثيم على الأجهزة وأدوات المطبخ والجوالات، تقدم أسواق العثيم في أحدث عروضها الأسبوعية الكثير من الخصومات للسلع الغذائية والتخفيضات والتنزيلات على الأجهزة المنزلية وعدد كبير من أدوات المطبخ كما تقدم عدد من أنواع الشاشات والجوالات ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على كل ما جاء في مجلة العثيم في هذا الركن.

تخفيضات العثيم على الأجهزة وأدت المطبخ حتي 21 يونيو 2022

الكثير من الأجهزة المنزلية مثل مروحة جيباس مكتب ومروحة نيكاي استاند كما يوجد مكواة تيفال بخار بسعر 105 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي ومكواة جي في سي بخار 1.3 لتر بسعر 105 ريال كما يوجد عدد من الاحتياجات المنزلية الأخري منها منشر غسيل هوم واي 18 سم بسعر 45 ريال فقط ولمبة فليبس 3 حبات وتوصيلة الفنار كهرباء ال أي دي كما يوجد كرسي رحلات بسعر 44.95 ريال بدلاً من 64.95 ريال سعودي وغيرها من الاحتياجات المختلفة أما عن أدوات المطبخ فتحتل الجانب الأكبر من حيث عدد الأدوات المقدمة حيث يوجد ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 240 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال ومقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر مقدمة بسعر 185 ريال فقط وذلك بتوفير يصل إلى 44 ريال كما يمكن توفير 30 ريال والحصول على مضرب كينود بيض بسعر 85 ريال بدلاً من 115 ريال ومع خصم أكثر من 70 ريال أحصل على مقلاة بطاطس دوتس ديجيتال 1800 واط بسعر 239 ريال بدلاً من 310 ريال سعودي كما تقدم الأسواق خصم كبير على صانعة قهوة نيكاي 3 في 1 بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال وغيرها من الأدوات الأخري الكثيرة المقدمة بالعروض.

عروض الجوالات والشاشات

جوال هونر اكس 7 متوفر داخل الأسواق بسعر 671 ريال.

وبسعر 845 ريال يمكنك الحصول على جوال سامسونج أي 23.

كما يوجد عدد مختلف من أنواع الشاشات المقدمة مع خصومات كبيرة منها شاشة اورال ال اي دي 40 وخصم كبير على شاشة اورال ال اي دي سمارت 65 بسعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 2099ريال ومع توفير 300 ريال احصل على شاشة امبيكس ال أي دي سمارت 58 بسعر 1499 ريال سعودي بدلاً من 1799ريال.

ويتوفر عدد من الملابس الأولادي والبناتي داخل العروض وسماعة مايكروديجيت تروللي بسعر 129 ريال فقط.