الحل السحري الجبار ...اقوي الطرق لتنظيف حنفيات المطبخ والحمام من الجير والصدأ بدون دعك ولا مجهود

تنظيف حنفيات المطبخ والحمام، الحنفيات من الأشياء التي قد تتعرض للانسداد من كثرة الاستخدام، كما أن لونها أيضا يتغير فيصبح لونه اصفر، وهذا كما يجعلها غير لائقة، لذلك يجب القيام بتنظيفها بشكل مستمر، ونحن وفرنا لكم أفضل الوصفات المنزلية التي تساعدكم على تنظيف الحنفيات بكل سهولة وجعلها تبدو نظيفة طوال الوقت، لذلك تابعونا لتعرفوا التفاصيل.

تنظيف حنفيات المطبخ والحمام

أفضل طريقة لتنظيف حنفيات المطبخ والحمام

يمكنك التخلص من الفلتر الموجود بداخل الحنفيات من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

عليك في البداية القيام بنزع الفلتر الذي يوجد بداخل الحنفية.

بعد ذلك يتم وضع الفلتر الذي قمنا بانتزاعه في وعاء يحتوي على الماء والخل بكميات مناسبة.

بعد ذلك يجب التخلص من الجير من خلال استخدام فرشاة صغيرة عبر الفرك بكثرة.

بعد ذلك يجب غسل الفلتر مرة أخيرة بالماء لكي يصبح نظيفًا.

بعدها يتم تركيبه وإعادته إلى مكانه مرة أخرى وسيصبح خالي من الجير.

طرق التخلص من الاصفرار والصدأ في الحنفيات

هناك بعض الخطوات البسيطة التي عليك اتباعها للتخلص من الصدأ والاصفرار الموجود في الحنفيات، وهذا يتم من خلال ما يلي:

وضع القليل من بيكربونات الصوديوم، مع القليل من الماء.

تدريج وضع الماء حتى الحصول على عجينة متماسكة، وبعد ذلك يتم وضعها على الحنفيات.

يترك الخليط على الحنفيات لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد مرور الوقت يتم الفرك للعجين وبعدها تنظف بالماء للحصول على نتيجة مذهلة.

التخلص من الجير والصدأ في ثواني

يمكنك التخلص من الصدأ والجير الموجودين على الحنفيات الخاصة بالحمام والمطبخ في ثواني معدودة، وهي: