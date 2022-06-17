عروض العثيم الاثنين خصم بمناسبة فصل الصيف يصل ل 60% تسوق قبل نهاية يونيو

عروض العثيم الاثنين الآن مع عروض العثيم السعودية يمكنك الاستمتاع بخصومات تبدأ من 15٪ على مختلف السلع والمنتجات، وذلك لإن أسواق العثيم اعتادت على تقديم أقوى الخصومات التي يبحث عنها العميل دوما عند الشراء، وتشمل العروض كافة السلع والمنتجات التي توجد داخل أقسام أقسام شركة عبدالله العثيم، ومن خلال موقعنا نقدم تقرير مفصل عن أهم وأقوى الخصومات المميزة داخل فروع العثيم ماركت.

عروض العثيم الاثنين

تعد شركة عبدالله العثيم من كبرى الشركات العاملة في نشاط تجارة التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تنتشر أسواقها في دول المنطقة العربية وكثير من دول أفريقيا وآسيا، كما أن شركة عبدالله العثيم هي شركة مساهمة سعودية بدأت نشاطها التجاري عام 1980 بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

ولقد بدأت الشركة أول فروعها ثم امتد نشاطها في كل أنحاء السعودية، ومن ثم بدأت نشاطها الدولي بعد نجاحها الباهر في أن تصبح الأسواق المفضلة لدى الجميع وتميز أسواقها الكبير وجودة منتجاتها الفائقة وأسعارها المناسبة للجميع.

وتقدم أسواق العثيم السعودية لتجارة التجزئة أقوى عروض على مستوى الأسواق التجارية عموما فأسواق العثيم تقوم بعمل تنزيلات كبيرة على كل المعروض بأسواقها من السلع والمنتجات المختلفة، وذلك حتى يستطيع كل عملاء أسواق العثيم الاستفادة عند شراء منتجات العثيم المتميزة في كل الفروع بالمملكة العربية السعودية.

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