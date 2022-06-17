شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على هذه المنتجات تسوق الآن

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عروض بنده اليوم في خلال هذه الأيام تقدم عروض وهمية بخصومات تبدأ من 20٪ على كافة السلع والمنتجات، وتقدم هذه الخصومات على مختلف السلع والمنتجات التي توجد في جميع فروع هايبر بنده بالمملكة، ولذلك نجد أن الإقبال على أسواق بنده السعودية خلال هذه الفترة غير مسبوق، كما أن عدد الزوار داخل فروع الهايبر في تزايد مستمر، وذلك للحصول على تلك العروض الممتازة على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والمستحضرات التجميلية، وغيرها من مختلف المنتجات.
عروض بنده الأسبوعية
تعد شركة بنده اسم يعرفه كل أبناء المملكة العربية السعودية؛ فهو اسم لشركة وطنية سعودية تعتبر من أكبر وأشهر الشركات التجارية التي تعمل في مجال تجارة التجزئة، ولا تقتصر شهرة شركة أسواق بنده على السعودية وحدها، بل تمتد إلى خارج المملكة، فأسواق بنده السعودية تتواجد أسواقها العالمية العامرة بأصناف السلع ذات الجودة العالية والمتميزة إلي مختلف الدول العربية والآسيوية.
كما تقدم أسواق بنده السعودية الكثير من أقوى العروض على مستوي الأسواق التجارية عموما، وهذه العروض تشمل جميع أنواع السلع المعروضة في أسواق بنده السعودية بكل فروعها المنتشرة في كافة مدن المملكة، وهذه العروض المميزة تقدم نسبة خصومات مذهلة لا مثيل لها في كل الأسواق التجارية، وتبدأ نسبة الخصومات المميزة من 30 بالمائة خصم إلى نسبة تتجاوز 50 بالمائة خصم.
تنزيلات أسواق بنده السعودية
- أسواق بنده السعودية تقدم عرض خيالي على كيلو برجر بقري برازيلي من بنده بسعر 28.95 ريال سعودي بعد الخصم.
- تخفيضات بنده السعودية على كيلو جرام لحم مكعبات برازيلي بقري بسعر يصل إلى 27.95 ريال سعودي.
- اشتري من بنده السعودية كيلو جرام من النقانق البرازيلي بقري بسعر لا يقاوم 29.95 ريال سعودي بعد الخصم.
- عروض هايبر بنده السعودية على فخذ خروف استرالي بالعظم بسعر وهمي
- 47.95 ريال سعودي للكيلو.
- أقوى تنزيلات بنده السعودية على فخذ الخروف الاسترالي بدون عظم بسعر مناسب يصل إلى 67.95 ريال سعودي.
- احصل من بنده السعودية على موزة غنم استرالي بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.
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