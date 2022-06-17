شوف الحق فرصتك في عروض بنده هذا الاسبوع من شهر ذو القعدة في السعودية panda offers تفاجيء العملاء

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عمر شويل - جدة يبحث ربات البيوت عن عروض بنده في السعودية 2022 لشهر يونيو، حيث بدء بالفعل اليوم الأول الموافق 16 يونيو عرض متجر بنده على الكثير من المنتجات الغذائية التي تكلف ربة المنزل الكثير من الأموال عند شرائها من الأسواق، حيث تصل نسب خصم متجر بنده في السعودية إلى خصومات تتجاوز الـ 30 % على المنتجات، كما يمكنك الحصول على خصومات مضاعفة عند شراء عدد كبير من المنتجات في كل يوم من أيام العروض، ولذلك نعرض لكي أشهر التخفيضات على عروض شهر يونيو من بنده من خلال موقعنا .. تابعونا.

عروض بنده هذا الاسبوع من شهر ذو القعدة

يبدأ متجر بنده عروض شهر يونيو لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الخميس 16 يونيو وذلك على جميع السلع المعروضة في المتجر بجميع فروعه على مستوى المملكة، حيث يمكنك الاطلاع بسهولة على مجلة العروض واختيار ما ترغبي فيه وطلبه بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن كل تلك العروض تشمل المستلزمات المنزلية والسلع الغذائية ومنتجات الأطفال وغيرهم الكثير من المعلبات وغيرهم.

أفضل عروض بنده في السعودية

هناك بعض العروض التي ننصحك بشراها من خلال متجر بنده بشهر يونيو 2022، وهي:

عبوة واحد كيلو من طحين البيكر بسعر 11 ريال بدلا من 21 ريال.

عبوة واحد كيلو من كورن فليكس كلوفر بسعر 20 ريال بدلا من 41 ريال.

صدور دجاج بوزن واحد كيلو من بنده بسعر 24 ريال بدلا من 32 ريال.

مسحوق غسيل من تايد بوزن 4.5 كيلو جرام بوزن 37 ريال بدلا من 75 ريال.

مجلة عروض بنده اليوم

تتنوع منتجات متجر بنده في السعودية حيث إنها لا تقتصر على السلع الغذائية فقط بل تضم أيضا منتجات الأطفال ومنتجات التنظيف المنزلية، بالإضافة إلى أدوات ومنتجات العناية الشخصية بالجسم مثل كريمات تصفيف الشعر ومستلزمات الحلاقة للرجال، وبذلك لستي بحاجة لزيارة أكثر من متجر للحصول على ما تريديه من منتجات لكي ولأسرتك.

علاوة على كل تلك المزايا يوفر متجر بانده عروض وخصومات تصل إلى 50% على جميع أنواع المنتجات، وبذلك هو الأفضل للتوفير، ولذلك عليكي بالاطلاع على عروض شهر يونيو 2022 من بانده بالسعودية من خلال زيارة الفرع الأقرب لكم.

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