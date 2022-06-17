شوف وفر أكثر من 500 ريال في عروض اكسترا السعودية Extra big offers

تتوفر مجموعة متميزة من المنتجات والأجهزة العصرية الهامة لكل منزل بأسعار مميزة جداً من خلال موقع ثقفني، والتي تبدأ أسعارها من ريالات حتى تصل إلى آلاف الريالات بخصم فوري 40% على السعر الأصلي للسلعة فقط داخل عروض اكسترا السعودية خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو 2022، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أحدث هذه العروض، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا السعودية لفترة محدودة في جميع الفروع

تتوفر بجميع فروع إكسترا ماركت عدة خصومات حصرية على أسعار: مكنسة كليك فيو الكهربائية المميزة، وخصم آخر منهم على سعر مكنسة سمارت كلين العصرية، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار مكنسة بيسيل Bissel الإحترافية لغسل السجاد، وتخفيض آخر منهم على سعر Vac and steam Bissel mop، وخصومات أخرى منهم على أسعار مكانس بيسيل لجميع أغراض تنظيف وتلميع الأرضيات، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار باور فريش منظفة البخار والممسحة المميزة، وخصم آخر منهم على سعر المكنسة اللاسيلكية العصرية المحمولة 3*1.

عروض إكسترا الأسبوعية حتى نفاذ الكميات Extra

تتوفر مجموعة ضخمة من العروض الأخرى في فروع إكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية على أسعار: باور فريش منظفة البخار والممسحة 3*1، وتنزيل آخر منهم على سعر المكنسة اللاسيلكية العصرية من باورفريش المحمولة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مكانس فريش بيسيل لتنظيف البقع بإحترافية، وخصومات أخرى منهم على أسعار مكانس سبوت كلين برو لتنظيف البقع، وغيرهم من خصومات على أسعار المكانس الكهربائية للتنظيف العميق للسجاد من نفس الماركة المميزة، وخصم آخر منهم على سعر مكنسة هيدروويف العصرية من بيسيل، وخصم آخر منهم على سعر مكنسة التنظيف العميق من باور كلين Power clean، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار باقي المكانس من ماركة بيسيل العالمية.

عروض إكسترا السعودية في جميع الفروع لفترة محدودة

توجد مجموعة أخرى من العروض على أسعار: مطحنة البن بمفتاح إختيار درجة الطحن، ومفتاح إختيار عدد الأكواب، ونظام الأمان المزدوج، وعروض أخرى منهم على أسعار مطحنة حبوب القهوة 170 واط بسعة وعاء للحبوب 90 جرام، وخصم على سعر ماكينة عمل القهوة بفلتر مع إبريق زجاجي لقدرة 10 أكواب، مع نظام إيقاف تلقائي.