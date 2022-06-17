شوف عروض بنده الأسبوعية 40% علي كل المعروضات لفترة محدودة اغتنم الفرصة وتسوق الان

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تعتبر من ضمن الشركات التي طرحت وقدمت الكثير من المنتجات والأصناف التي تم وصولها إلى نحو أربعمائة منتج من السلع التي تخص العلامات التجارية بالهايبر وهذا يتم من أجل خدمة العديد من العملاء، وكذلك تعتبر شركة بنده من ضمن متاجر التجزئة الموثوقة في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من الموظفين لتلبية كل الاحتياجات وصلوا إلى نحو عشرون ألف عامل يعملون بحرفة وجدية، لكي يتم إتمام وإنجاز كافة المهام في مدة قصيرة لتحسين جودة الحياة من خلال العمل بالصورة المستمرة لتقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات.

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عروض بنده الأسبوعية

تكون شركة بنده من إحدى الشركات التي تقدم الخصومات والعروض القوية والكبيرة المتواجدة بكل الفروع في المملكة العربية السعودية التي يتم توافرها على كل السلع الغذائية التي يحتاجها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية ومنها، الدجاج واللحوم بكافة أنواعها مع الجبن والألبان، كما يتوافر في الهايبر الكثير من العروض والتخفيضات الكبيرة والمذهلة على كافة السلع المتوافرة في الهايبر، فإن الهايبر من ضمن الشركات الرائعة والمتميزة التي تعرض الخصومات الرائعة و المتلائمة مع كل فرد بالمملكة.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده اليومية 3 لتر من شامبو غسيل العباية أناقة من النوع برسيل يكون بسعر 39.95 بدلًا من 52.75 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية اثنان لتر من سائل الغسيل من النوع أومو يكون بسعر 24.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 22 كبسولة من كبسولات تايد تكون بسعر 29.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

خصومات بنده الشهرية منظف من النوع برسيل باور جل حجم 7 لتر يكون بسعر 59.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 2.5 كيلو جرام من مسحوق الغسيل نوعه بونكس المركز يكون بسعر 50 بدلًا من 77.85 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم منعم الأقمشة من النوع كمفورت مقدار 1.4 لتر يكون بسعر 22.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 1 + 1 من سائل المبيض من التوع كوينكس مقدار 4 لتر يكون سعرها 19.95 بدلًا من 39.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده الأسبوعية 3.78 لتر من سائل المبيض من النوع سنوفا يكون بسعر 14.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. عروض بنده اليوم منعم الأقمشة من النوع نولين حجم 2 لتر يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليومية اسفنجة التنظيف من النوع فيليدا عدد 9 قطع + هدية يكون سعرها 22.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم