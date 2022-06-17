نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية من 17 يونيو وطوال شهر يونيو Panda من مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملاء بنده الكرام بأسعار استثنائية عروض بنده الصفحة الرئيسية من 17 يونيو وطوال شهر يونيو Panda من مجله بنده لفترة محدودة جداً خلال شهر يونيو ومفاجآت وهدايا عديدة اليوم داخل عروض بندة الأسبوعية، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية Panda

تتوفر مجموعة عروض متميزة داخل أقسام بنده ماركت Panda market لفترة محدودة، ومنها: خصم خاص على سعر الخضروات المشكلة من فوديز، بالإضافة إلى وجود عروض على أسعار البطاطس المقلية من ماكين، وعرض آخر منهم على سعر فول الصويا من فوديز، وعلى أسعار مربعات البف بيستري من الكرامة، وخصومات أخرى منهم على أسعار بامية زيرو فوديز.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

نستكمل معكم باقي عروض بندة ماركت، ومنهم: خصم خاص على سعر بامية زيرو فوديز، وخصم آخر على سعر بطاطس القلي من سوبر سبايرلز ماكين، وخصم آخر منهم على سعر خضروات كولد اليكس، ورقائق السبرينج رولز من ماركة الكرامة، كما بالماركت عروض على عبوات الروبيان الوسط من سبيريلا، وخصومات أخرى منهم على أسعار مربى الراقي، وعرض آخر منهم على سعر مربى حلواني، والحليب المكثف المحلى من أبو قوس، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار حليب ماليزيانا المحلى المكثف، وغيرهم من خصومات على أسعار الحليب المبخر من أبو قوس، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الحلاوة بالتمر والهيل من ماركة حلواني، والحلاوة الطحينية السادة من حلواني أخوان، وكريمة نوتيلا بالبندق والكاكاو، وخصومات حصرية أخرى على أسعار عسل النحل الصافي من لنجنيز، وعسل الزهور البرية الطبيعي ماركة المراعي، وخصومات أخرى منهم على أسعار عسل الغابة السوداء من الشفاء.

لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

توجد قشطة لونا بسعر مميز، بالإضافة إلى وجود قشطة بوك Puck بسعر مميز أيضاً، وكريمة الخفق من المراعي، وخصم آخر منهم على سعر كريمة الخفق من المراعي، وعروض مميزة أخرى على أسعار كونتري كورن فليكس نستله ورقائق الحبوب الكاملة ماركة فيتنيس، وعروض أخرى منهم على أسعار كريمة خفق نادك Nadac.