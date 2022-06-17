نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بأقل من 20 ريال أقوى عروض لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل من 20 ريال نقدم لحضراتكم أقوى عروض لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات Lulu على المنتجات الغذائية وجميع مستحضرات العناية الشخصية بجميع فروع لولو السعودية، حيث لديهم بالفروع مجموعة مميزة من المنتجات والسلع المختلفة بجميع أقسام الماركت المختلفة، والمتوفرة خلال النصف الثاني من شهر يونيو، والتي سنوضحها لكم بالتفاصيل من خلال هذه المقالة.

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

بأسعار أقل من 20 ريال توجد كثير من منتجات العناية الشخصية في فروع لولو، ومنها: خصم مميز على سعر انشانتر لوشن اليد والجسم، وعرض آخر منهم على سعر لوريال الفيف سامبو وبليم الجسم، وتنزيل آخر منهم على سعر غارنيه أوليا صبغة الشعر المميزة بألوانها المختلفة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار لوشن الجسم من فازلين، وعروض أخرى منهم على أسعار شامبو وبلسم بانتين Pantine، وغسول الوجه من لايت غارنيه، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار فازلين تونيك للشعر، ودوف قالب الجمال الوردي الأبيض.

خصومات لولو هايبر ماركت الأسبوعية Lulu market

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو ماركت: خصومات مميزة على أسعار كريم الوجه الطبيعي من أولي، وتنزيل آخر منهم على سعر شامبو برت بلس، وتخفيض آخر منهم على سعر معجون الأسنان من كلوس أب Close up، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار جلو آند لفلي كريم الوجه الطبيعي المميز.

عروض لولو اليوم

نكمل مع حضراتكم باقي عروض لولو ماركت بالسعودية Lulu market، ومنها: خصم خاص على سعر فاين مناديل الوجه الكلاسيكية الطبقتين، وعرض آخر على سعر فاين رول مناديل المطبخ، وأوتو بلس مناديل المرحاض، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار أونو مناديل ماكسي رول، وعلى أسعار بريل سائل غسيل الصحون بالليمون، كما لديهم خصم آخر على سعر الفوط الصحية من سوفي.

تخفيضات لولو السعودية لفترة محدودة

نستكمل معكم خصومات لولو ماركت، ومنها: خصم خاص على سعر سوفي الفوط الصخية الرفيعة بالزيتون، وتخفيض آخر منهم على سعر السائل المنظف من برسيل، وخصم على سعر سائل غسيل العباية.