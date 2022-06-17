خلطة صاروخية لتنظيف الأواني والطاسات المحروقة باسهل واسرع طريقة سيزول سواد السنين فى دقيقتين بدون دعك او مجهود

خلطة صاروخية لتنظيف الأواني والطاسات المحروقة ، إذا كنتي ممن يبحث عن طرق منزلية من أجل أن تساعدك في تنظيف وتعقيم أواني الطهي بطرق بسيطة وفعالة، تلجأ الكثير من السيدات بالكثير من الأحيان لصنع خلطات منزلية طبيعية للتنظيف ولكن دون التعرف على ما تنتجه هذه الخلطة من أضرار فهي بالنهاية مصنعة من مواد كيميائية خطيرة، وفنجد منهم من يضيف الكلور لسائل التنظيف ويعتقدون بأن هذه الطريقة تقوم بتعقيم أواني الطهي ولكن هذه العادة غير جيدة، فإذا كنتي تريدين الحصول على خلطة منزلية جيدة للتخلص من طبقات الدهون المحترقة على أواني الطهي وتلميعها فسوف نعرض عليك مجموعة من الطرق الفعالة في القيام بذلك.

خلطة صاروخية لتنظيف الأواني والطاسات المحروقة

بإمكانك تطبيق الآتي حتى تقومين بتنظيف أواني الطهي والتخلص من البقع:ـ

من الممكن الاستعانة بورق الألومنيوم كبديل للإسفنج القوي في التنظيف وقومي بإزالة البقع.

يتم وضع القليل من صودا الخبز والإناء دافئ حتى تساعد في تفتيت وإذابة الدهون ويكون من السهل تنظيفها.

للقيام بتلميع الاواني الألومنيوم والتخلص من البقع، يتم وضع طبقة من الكاتشب وتترك لمدة نصف ساعة حتى تتفاعل الأحماض التي توجد به مع البقع ليكون من السهل إزالتها.

التخلص من القطع المحترقة بالأواني من خلال وضع الأواني في الفريزر وتترك لمدة ساعتين ومن ثم يتجمد الطعام المحترق بالإناء ويتم إزالته بكل سهولة.

للتخلص من بقايا الأطعمة المحترقة قومي بوضع نصف كوب ماء مع نصف ملعقة خل ويضاف لهم 3 ملاعق بيكنج صودا ويترك على النار حتى تمام الغليان، ثم نقوم بتنظيفه بعد أن يبرد.

للمعان إناء الطهي عليكي بمزج ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة من عصير الليمون ويوضع الخليط على الأجزاء المحترقة ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يفرك بشكل جيد.

للتخلص من بقايا اللبن المحترق يتم رش القليل من الملح مع كمية من الماء ويترك وقت قليل ومن ثم تفرك بشكل جيد.

من الممكن الاستعانة بنصف ليمونة ثم تجفف بقطعة من القماش الناعم حتى يتم لمعان أواني الطهي بالخارج والداخل.

أما بالنسبة لبقايا الزيت قومي بمسح المقلاة بها لإزالة آثار الزيت نهائيًا، وللتخلص من البقع الصعبة الموجودة على الأواني النوع الغير لاصق يتم ملئها بالمياه وتترك بالحوض حتى يتم غسلها.