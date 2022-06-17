ضعيها على يديك ولن تصدقي النتيجة تبييض فورى لليدين وازالة التجاعيد والسواد من أول استعمال مجربة ومضمونة 100%

ضعيها على يديك ولن تصدقي النتيجة تبييض فورى ، تريد العديد من السيدات التمتع بأيدي فاتحة ولون موحد عندما تتعرض البشرة للكثير من العوامل التي يكون لها تأثير سلبي على البشرة وتغيير لونها، من أبرزها التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو عدم الحرص على ترطيب اليدين بصفة مستمرة، ومن هنا تبدأ عملية البحث الدائم عن أفضل الطرق التي تساعد في التفتيح الفوري ومنهن من يجري وراء الكريمات بالماركات الشهيرة بأسعار مبالغ بها ولا تمنحنا النتائج المرغوب بها، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص يقومون باتباع مكونات طبيعية بسيطة موجودة في كل منزل تساهم في ترطيب وتفتيح اليدين والتخلص من التشققات والتجاعيد وسوف نتحدث عنها اليوم.

ضعيها على يديك ولن تصدقي النتيجة تبييض فورى

يوجد العديد من الأسرار المختبئة في خزانة المطبخ لها الفعالية في معالجة كافة مشاكل اليدين والعناية الجيدة بهم منها:ـ

الحليب والشوفان

يوجد بالحليب حمض اللاكتيك الذي يقوم بدوره في تقشير الجلد والقضاء على خلايا الجلد الميتة ويعمل على تفتيح البشرة .

. يتم تحضيره من خلال وضع ملعقة من دقيق الشوفان بإناء بلاستيك.

يضاف له ملعقتين من عصير البرتقال وملعقتين من حليب البودرة وتقلب المكونات سويًا حتى أن نحصل على خليط متجانس.

يتم وضع القناع على اليدين ويترك حتى أن يجف تمامًا ومن ثم يتم فركه لعده دقائق ويشطف بالماء الفاتر.

عرق السوس

يساعد في انتاج الميلانين كما أنه يتم توزيعه بالتساوي بكافة اليدين ليقلل من فرط التصبغ.

يساهم في الحصول على بشرة فاتحة وصافية ويقلل من ظهور الجذور الحرة.

وصافية ويقلل من ظهور الجذور الحرة. يتم بخلط ملعقتين من مسحوق العرق سوس وملعقة صغيرة من خشب الصندل.

ويضاف لهم ملعقة من ماء الورد والقليل من عصير الليمون وتقلب المكونات معًا حتى أن نحصل على مزيج كريمي.

يطبق الخليط على اليدين مع التدليك لعدة دقائق ومن ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

قناع القهوة