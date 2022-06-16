شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم مهرجان تخفيضات يونيو التوفير، والتي تختتمها هذا الأسبوع مع عروض أقل من 20 ريال سعودي، وذلك على مجموعة هائلة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأساسية وغيرها العديد من المنتجات، بالإضافة إلى عروض خاصة ومتنوعة هذا الأسبوع على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تضفي على حياة كل ربة منزل القليل من الراحة والأمان بالإضافة إلى التجديد والتنويع، والجدير بالذكر أن هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت السعودية والمنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة، ويجب العلم أن عروض لولو هايبر ماركت لم تنتهي في جميع الفروع في المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية، ولكن قد يوجد إختلاف في بعض العروض، فيجب مراعاة ذلك.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية:

نوتريكوك قلاية بدون زيت سعة 3 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

نيكاي ماكينة اسبريسو وكابيتشينو بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

ميديا فرن كهربائي ومايكروويف سعة 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.

خلاط مع مطحنة من أيكون بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

شواية كهربائية من أيكون بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

غلاية كهربائية من أيكون بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.

سامسونج ثلاجة مقاس 13.5 قدم بسعر 2,999 ريال سعودي بدلاً 3,199 ريال.

نيكاي غسالة تحميل علوي 5 كيلو جرام بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال

عروض الأدوات المنزلية المتنوعة:

بروكت طقم سكاكين مطبخ مجموعة مكونة من ثلاث قطع بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال.

شيفلاين قدر استانلس ستيل مقاس 18 سم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

قدر غير قابل للالتصاق مقاس 14 سم بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

وعرض قوي على شيفلاين طاوة حرارية حديد مقاس 35 سم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 34 ريال.