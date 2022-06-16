نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “أسعار مجنونة” عروض نهاية الاسبوع العثيم خيالية لمدة 3 أيام.. تعرف الآن على التخفيضات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز اسواق العثيم بالعروض ونُتابع الآن عروض نهاية الاسبوع العثيم حيث تم الإعلان على عروض مميزة لمدة 3 ايام بدأت من الامس الاربعاء 15 يونيو 2022 ومستمرة حتى غدًا الجمعة 17 يونيو 2022 والسبت 18 يونيو 2022 وفيما يلي نوضح كافة العروض التي لابد من استغلالها اسبوعيًا وبدلًا من الشراء في منتصف الاسبوع، ننصح بالاهتمام في اوقات العروض نهاية الاسبوع حيث يفضل شراء كافة احتياجات المنزل مرةً واحدة حيث من المتوقع أن تزداد الاسعار اكثر وأكثر بعد زيادة اسعار الغاز والبنزين في السعودية.

عروض نهاية الاسبوع العثيم

يُمكنك الاستفادة من العروض عبر شراء كميات مناسبة لمدة اسبوعين مع الاحتفاظ بهما بالطريقة المناسبة حيث تُعرف تلك العروض هذا الاسبوع بالعروض المجنونة لأنها بها تخفيضات على منتجات لم يسبق تخفيضها من قبل، وجاءت العروض كما يلي:

يُمكنك شراء كيلو من البصل الاحمر المميز في الطبخ والسلطات بسعر 1.25 ريال سعودي بدًا من 2.95 ريال سعودي وبذلك توفر أكثر من نصف ثمنه الأصلي.

أما عن اللحوم فجاء التخفيض 4 ريال سعودي حيث يمكنك الحصول على كيلو من اللحم المفروم البقري برازيلي المنشأ بسهر 24.95 ريال بدلصا من 28.95 ريل.

وعن الفاكهة نجدّ المانجو الباكستاني بسهر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلًا من سعر 10.95 ريال سعودي وبذلك توفر النصف تقريبًا في سعر الكيلو عن المعتاد، وأيضًا في العنب الابيض حيث يُباع الكيلو بـ 11.95 ولكنه في العروض يُقدم بسعر 5.95 ريال فقط.

لعشاق الستريبس متوفر ستربيس الدجاج العادي والحاز بوزن 750 جرام للحبه بسعر 28.95 ريال بدلًا من 39.50 ريال! حقًا تخفيضات هائلة، يُمكنك التعرف عليها بالتفصيل كما يلي:

رقم اسواق العثيم

لا تفوتك #اقوى_العروض على مقاضيك اليومية نقدمها لك في #أسواق_عبدلله_العثيم زورونا الان واستمتعوا بالعروض والخصومات تسري العروض من الأربعاء 15 يونيو حتى الثلاثاء 21 يونيو او حتى نفاذ الكمية لتصفح العروض: https://t.co/SeY86kqyEA pic.twitter.com/Z381d39TLd — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) لا تفوتك #اقوى_العروض على مقاضيك اليومية



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تسري العروض من الأربعاء 15 يونيو حتى الثلاثاء 21 يونيو او حتى نفاذ الكمية



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يُمكنك التواصل على رقم 920000702 أو إرسال رسالة إلكترونية على صفحة سواق العثيم للاستفسار عن أي تخفيضات حيث يتم نشرها بصورة دورية ويُعد واحدًا من أكبر الاسواق التي تبيع بالتجزئة والجملة في المملكة ويُقدم أفضل الاسعار خاصةً بعد\ زيادة ااسعار في المملكة العربية السعودية وبذلك تعرفنا على عروض نهاية الاسبوع لا تردد في الاستفاد منها الآن وزيارة الفرع أو التواصل معهم إلكترونيًا لمعرفة عروض خاصة.