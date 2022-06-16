شوف عروض لولو هايبر تقدم أوفر عروض منتصف الشهر الجبارة على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون بخصومات نارية لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر توفر لكل عملائها مئات المنتجات المختلفة بأسعار تناسب الجميع بمناسبة شهر يونيو. حيث تقدم أقوى عروض منتصف شهر يونيو على على جميع الأجهزة المختلفة بخصومات نارية لن تجدها في أي مكان سوى في متاجر لولو هايبر الكثيرة. حيث نقدم لكم من خلال مجلة لولو المذهلة أنواع مختلف ومميزة من أحدث الهواتف الذكية ماركة شاومي وفيفو، وأيضاً أحدث أجهزة الأيفون الرائعة بأسعار مذهلة لا تفوت العرض. أوفر عروض لولو هايبر المذهلة على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون متوفر هاتف فيفو في 21 من الجيل الخامس ومزود بشبكة 5G، وشاشة مقاسها 6.44 بوصة. بالإضافة لذاكرة تخزين داخلي سعتها 128 جيجا بايت، وبطارية سعتها 4000 مللي أمبير. أما بالنسبة للكاميرات فيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل، وفي الخلف مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 64+8+2 ميجا بيكسل. بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي، ووفر حوالي 200 ريال. احصل على خصم 300 ريال على جوال شاومي مي 11 لايت من الجيل الخامس بشبكة 5G، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بينما الكاميرا الأمامية دقتها 20 ميجا بيكسل. بسعر 1299 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي. متوفر في متاجر لولو هايبر أبل أيفون 13 برو، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت. بسعر 4599 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي، واحصل على خصم 600 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أوفر عروض منتصف الشهر الجبارة على أحدث الهواتف وأجهزة الأيفون بخصومات نارية لا تفوتها LULU - ثقفني

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