كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الآغا وارقام الاشتراك لدخول السحب على الجائزة الكبرى

أصبحت كلمات مسابقة الحلم الأكثر بحثاً وشهرة على جوجل، حيث يرغب الملايين من العرب على مستوى الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم، فهو يعد من البرامج الأكثر شهرة منذ عدة سنوات ويحقق ملايين المشاهدات، كما يعد من البرامج التي تمنح الفائزين جوائز مميزة، حيث يُقدم البرنامج مرة كل أسبوع ويقدمه الإعلامي مصطفي الآغا، ويستهدف البرنامج الفئات القانونية من النساء والرجال، ويتمثل البرنامج في طرح عدد من الأسئلة على المتسابقين، ويمكن للمتقدم الفوز عند حل جميع الأسئلة بشكل صحيح، لذا يرغب الكثير في المشاركة بالبرنامج للفوز بالجوائز المالية والمنازل، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ينتظر ملايين من الأشخاص الحلقة الأسبوعية الجديدة من مسابقة الحلم حتى يتم التعرف على الأشخاص الفائزين، كما يرغب الكثير في معرفة طريقة الاشتراك في المسابقة وشروط الاشتراك، حيث أصبحت المسابقة الأكثر شهرة على مستوى جميع البرامج، لذا يبحث الكثير عن طريقة الاشتراك، ويمكن للجميع الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى على المتقدم أن يحدد الرقم التابع للدولة المقيم بها.

بعدها يقوم بإرسال كلمة حلم أو Dream على الرقم التابع لمحافظته.

سوف يقوم مديري البرنامج بإرسال عدة رسائل لك حتى تقوم بالإجابة عليها.

لابد من قيامك بالإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح حتى يتم تسجيل اسمك من الفائزين.

انتظر حلقة الأسبوع الجديدة حتى تعرف هل تم اختيارك من الفائزين أم لا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لا يمكن لأي متقدم في الاشتراك بمسابقة الحلم دون معرفة الرقم الخاص بالمحافظة المقيم بها، حيث حدد مديري البرنامج عدة أرقام لجميع الدول العربية، حتى يمكن للمتقدم الاشتراك في المسابقة من خلال الرقم الخاص بالدولة المقيم بها، وتتمثل أرقام الدول في الآتي.

جمهورية مصر العربية: 95458 و 95450.

دولة الإمارات العربية: 6070.

المملكة العربية السعودية: 650444.

دولة الكويت: 4141.

دولة سوريا: 1555.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022