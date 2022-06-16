تنظيف أجهزة الفرم الكهربائية بدون استخدام الماء أو فك الأجزاء بمكون واحد، تتعدد أجهزة الفرم والطحن المنزلية، فمنها الخلاط الكهربائي، الكبة، بالإضافة إلى ذلك الهاند بلندر، في بعض الأحيان تكون ربة المنزل في عجلة من امرها، وذلك من اجل انهاء الطعام في وقت سريع، فعندما تقوم بفرم ما تريد، فإنها تترك جهاز الفرم دون تنظيف على الفور مرة تلو الأخرى إلى ان يصبح الجهاز ذات منظر بشع، ولكن لا تقلقي يا عزيزتي فمن خلال هذه المقالة سوف نقدم لكِ طريقة سحرية من أجل تنظيف أجهزة الفرم الخاصة بك، ولك أن تتخيلي سيدتي أن ذلك كله بدون نقطة مياه واحدة، فتابعينا.

تنظيف الخلاط الكهربائي

تعاني الكثيرات من البقع التي تتواجد على الخلاط الكهربي، وذلك نتيجة تناثر السوائل التي يتم فرمها في الخلاط، ولكن سيدتي لا تقلقي، فقط بمكون بسيط لن تتخيلي قدرته على ازاله جميع البقع والدهون، وبدون أي مياه، فالوصفة بالتفصيل كما يلي:

في البداية عليك احضار قطعة صغيرة الحجم من سلك الاواني العادي الناعم، بالإضافة إلى ذلك رشة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، كذلك فوطة مطبخ نظيفة.

يتم احضار الخلاط الكهربي بدون الدورق، وبواسطة السلك الناعمة وبيكربونات الصوديوم قومي بدعك الخلاط جيدًا.

بعد الانتهاء من دعك الخلاط، قومي بتنظيفه بفوطة المطبخ النظيفة.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة على جميع أجهزة الفرم، مثل الكبة والهاندر بلندر والمفرمة اليدوية.

تنظيف دورق الخلاط

بعد ان نظفنا الخلاط، هيا بنا ننظف الدورق الخاص به، انه من السهل أيضًا تنظيف دورق الخلاط او الكبة فقط بالماء وصابون المواعين فقط تابعي الخطوات التالية: