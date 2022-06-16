نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده حتى 42% خصومات شهر يونيو حرق أسعار على الأجهزة و الهواتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده حتى 42% خصومات شهر يونيو حرق أسعار على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، يتوفر فرن كهربائى كولين سعة 45 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 329 ريال تخفيض 10%، يتوفر شواية كهربائية كولين 2000 وات بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال تخفيض 28%، يتوفر خلاط كينوود سعة 2 لتر 500 واط بسعر 139 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 27% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.
عروض هايبر بنده الإسبوعية على الأجهزة و الهواتف
تتوفر مكواة تيفال بسعر 75 ريال بدلا من 99 ريال تخفيض 25%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعبة على الأجهزة الكهربائية مكواة كليك أون بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 38%، يتوفر خلاط مولنيكس مع مطحنتين بسعر 209 ريال بدلا من 299 ريال تخفيض 30%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قدر ضغط كهربائي بالسون 8 لتر بسعر 339 ريال بدلا من 579 ريال تخفيض 42%.
عروض شهر يونيو هايبر بنده
يتوفر موزع مياة دورا بسعر 449 ريال بدلا من 649 ريال تخفيض 31%، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده عجانة اي تي سي بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال تخفيض 26%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود سعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 39%، يتوفر خلاط كليك أون 350 وات 2 في 1 بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 34%.
عروض الشاشات هايبر بنده
يتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء تلفزيون دورا 50 بوصة LED يدعم تقنية 4K بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال تخفيض 37%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سامسونج 40 بوصة الترا إتش دي بسعر 1299 ريال بدلا من 1642 ريال تخفيض 21%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده تلفزيون امبكس جلوريا 55 بوصة سمارت LED بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال تخفيض 37%.
عروض الهواتف شهر يونيو
يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف سامسونج جالاكسي A53 يدعم شبكة الجيل الخامس كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و عدد أربعة كاميرات خلفية 64 ميجا بكسيل، يتوفر سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال بدلا من 1599 ريال، يتوفر هاتف سامسونج A3 كور سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو مع كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 48 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال.
يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف اوبو A 55 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 16 و عدد ثلاث كاميرات خلفية 50 ميجا بكسيل بسعر 799 ريال بدلا من 919 ريال تخفيض 13%، يتوفر هاتف سامسونج اي 13 سعة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسيل بسعر 699 ريال فقط ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.
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