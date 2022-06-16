شوف عروض لولو ماركت الإلكترونية ديجيتك بخصومات مذهلة lulu market offers

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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام فصل الصيف تمكنك عروض لولو ماركت من الحصول على ما تحتاجه من مكيفات الهواء على اختلاف أنواعها، كما تتضمن العروض مجموعة من أشهر الأجهزة الإلكترونية بأقل الأسعار، تجد في مجلة عروض لولو هذا الأسبوع تخفيضات جديدة على شاشات التلفزيون، ماكينات الحلاقة، والأجهزة المنزلية الكهربية، الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية الشهيرة، مثل أبل وسامسونج وتوشيبا وغيرها، وفيما يلي بعض المنتجات المعروضة في بروشور عروض هايبر لولو ابتداءً من 15 يونيو حتى 22 يونيو. لولو ماركت هواوي مات بوك كور أي 3 جهاز انتل كور أي 3، ذاكرة الرام 8 جيجا بايت وسعة تخزين الجهاز 256 جيجا، يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 سعر الجهاز داخل العرض 1699 ريال بدلاً من 2599 ريال بخصم نقدي 900 ريال.

لينوفو إيديا باد سيليرون رامات 4 جيجا بايت، سعة التخزين 128 جيجا بايت احصل عليه مقابل 1199 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال ووفر مبلغ 300 ريال. جهاز لينوفو 2 في 1 كور أي 5 مساحة التخزين 512 جيجا بايت، سعر الجهاز 3399 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال.

احصل على خصم بقيمة 250 ريال عند شراء جهاز لينوفو إيديا باد كور أي 5 المعروض بسعر 2599 ريال بدلاً من 2849 ريال.

لينوفو 2 في 1 كور أي 3 مقابل 2499 ريال بدلاً من 2799 ريال لحصل عليه بخصم 300 ريال سعودي. ايسر نوت بوك للألعاب كور أي 7 احصل على الجهاز مقابل 5099 ريال بدلاً من 5799 ريال. عروض لولو احصل على ثلاجة سامسونج 13.5 قدم بسعر 2999 ريال بدلاً من 3199 ريال.

وفر مع عروض لولو واحصل على سامسونج ثلاجة باب جنباً غلى جنب 647 لتر مقابل 4599 ريال بدلاً من 559 ريال، ووفر مبلغ ألف ريال سعودي. نيكاي غسالة الملابس تحميل علوي وزن 5 كيلو جرام مقابل 799 ريال بدلاً من 999 ريال.

اشتري غسالة ونشافة للملابس غل جي تحميل أمامي 21/12 كيلو مقابل 8999 ريال بدلاً من 19699 ريال سعودي.

غسالة كاندي تحميل علوي 10 كيلو مقابل 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال بخصم نقدي 400 ريال. هايبر لولو شاشة ذكية أيكون عالية الوضوح مقاس 50 بوصة مقابل 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال بخصم نقدي 600 ريال.

اشتري شاشة أيكون 40 بوصة مقابل 599 ريال بدلاً من 999 ريال ووفر 400 ريال. سماعة أذن بلوتوث أيكون مقابل 59 ريال بدلاً من 129 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الإلكترونية ديجيتك بخصومات مذهلة lulu market offers - ثقفني

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