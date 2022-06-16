شوف أقوى عروض العثيم اليوم بالسعودية خصومات حتى 50% ولمدة أسبوع تسوق الآن

أقوى عروض العثيم اليوم بالسعودية لمدة أسبوع على المنتجات المختلفة والتي تزداد عليها حركة الشراء ولاغنى عنها بأى منزل، حرصت أسواق عبدالله العثيم بتقديم مهرجان الخصومات والتخفيضات لهذا الأسبوع لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من عملائها، تتنوع المنتجات والسلع داخل العرض مابين مواد غذائية وأدوات استهلاكية وأجهزة كهربايية وغيرها، ولمتابعة أقوى عروض العثيم والاستفادة منها يتم زيارة فروع العثيم بجميع أنحاء المملكة أو أونلاين من خلال البروشور الخاص بالعروض الأسبوعية.

أقوى عروض العثيم اليوم بالسعودية خصومات حتى 50% ولمدة أسبوع تسوق الآن

تقدم أسواق العثيم لهذا الاسبوع عروض حصرية تحت شعار “أقوى العروض”، يسري العرض من يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 21 يونيو أو حتى نفاذ الكمية، ونعرض لكم بعض من أهم هذه العروض:

عروض العثيم اليوم على اللحوم الحمراء: كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 55.95 ريال سعودي، اللحم الحاشي بدون عظم بسعر 36.95 ريال، سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم 44.95 ريال، تحتوي اللحوم الحمراء على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية والمفيدة لصحة الجسم، كما أنها تحتوي على مضادات للأكسدة ومصدر غنى للبروتين.

أهم عروض العثيم على الفواكه والخضروات الطازجة: طماطم محمر سعر الكيلو 5.95 ريال، كيلو باذنجان أسود رومي وسط سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي، سعر كيلو بخاري حمراء 8.95 ريال، كيلو شمام أردني بسعر 3.45 ريال سعودي، يحتاج الإنسان كل يوم إلى تناول الفواكه والخضروات الطازجة لاحتوائها على الألياف الطبيعية التي تحافظ على صحة القولون والجهاز الهضمي، وتعزز المناعة بشكل كبير وتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات اللازمة للقيام بأعماله اليومية.

أقوى عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية على حفائظ الأطفال: بيبي جوي كبير 66 حبة بسعر 79.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال، سعر بيبي جوي عملاق كبير جدا 52حبة بعد الخصم 53.95 ريال والسعر قبل الخصم 59.95 ريال سعودي، بيبي جوي عملاق وسط 68 حبة بسعر 65.95 ريال بدلاً من 75.95 ريال سعودي، حفائظ الأطفال من مستلزمات البيبي الأساسية اليومية والي لاغنى عنها لذلك تزداد حركة الشراء عليها بشكل كبير.

أسواق عبدالله العثيم بالسعودية هى من أكبر مراكز البيع بالجملة والتجزئة كما أنها تعد الرائدة في تطبيق نظام جملة المستهلك، تعمل أسواق العثيم دايما إلى زيادة عدد قاعدة فروعها بالمملكة لتقديم خدماتها لأكبر عدد ممكن من العملاء.