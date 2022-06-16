شوف اسعار الاجهزة الكهربائية اليوم 2022 في السعودية

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أسعار الأجهزة الكهربائية في السعودية اليوم، إغتنم الفرصة وإحصل على أقوي العروض على المكيفات والثلاجات والغسالات وكافة الأجهزة الكهربائية المنزلية بأجود الماركات وأقوى الخصومات من متاجر الأصيل إحصل عليها الأن. عروض مؤسسة الأصيل على مكيفات سبليت: متوفر مكيف أرنداس سبليت 18400 وحدة مزود بواي فاي بارد بسعر 2036 ريال سعودي.

يوجد مكيف سبليت 22000 وحدة مكيف سمارت إليكتريك بارد بسعر 2592 ريال سعودي.

متواجد مكيف سبليت هام دايموند 25600 وحدة مزود بواي فاي بارد بسعر 4543 ريال سعودي.

خصم بقيمة 11% على مكيف سبليت هام دايموند 27000 وحدة مزود بواي فاي حار وبارد ليصبح بسعر 4709 ريال سعودي بدلا من 5290 ريال سعودي.

خصم بقيمة 20% على مكيف سبليت هام دايموند 28400 وحدة مزود بواي فاي بارد ليصبح بسعر 5520 ريال سعودي بدلا من 6900 ريال سعودي.

تخفيض بقيمة 16% على مكيف كلفينيتور سبليت 12100 وحدة بارد من مصنع تي سي إل ليصبح سعره 1730 ريال سعودي بدلا من 2053 ريال سعودي. عروض مؤسسة الأصيل على الثلاجات: متوفر ثلاجة بحجم 21 قدم باب واحد بتقنية يوجين إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض وبخصم 16% ليكون سعرها 3916 ريال سعودي بدلا من 4663 ريال سعودي.

يوجد ثلاجة تي أي تي بحجم 6 فدم بابين متوفرة باللون الأبيض وبخصم 17% ليكون سعرها 1047 ريال سعودي بدلا من 1265 ريال سعودي.

متواجد ثلاجة وستنجهاوس ببابين بحجم 18 قدم متوفرة باللون الفضي وبخصم 20% ليكون سعرها بعد الخصم 2611 ريال سعودي بدلا من 3278 ريال سعودي.

خصم كبير بقيمة 22% على ثلاجة أرو بابين بحجم 12 قدم إنفيرتر متوفرة باللون الفضي ليصبح سعرها 1792 ريال سعودي بدلا من 2300 ريال سعودي. عروض مؤسسة الأصيل على الغسالات: متوفر غسالة زيترست بحجم 11 كيلو بها 8 برامج تعبئة علوية باللون الفضي بسعر 1904 ريال سعودي بدلا من 2243 ريال سعودي.

يوجد غسالة وستنجهاوس بحجم 16 كيلو تحميل علوي باللون الفضي بسعر 2484 ريال سعودي بدلا من 2933 ريال سعودي.

متاح غسالة أرو تعبئة أمامية بحجم 10 كيلو إنفيرتر بنظام تنشيف 100% ديجيتال متوفر باللون الفضي بسعر 2287 ريال سعودي بدلا من 2875 ريال سعودي.

متواجد غسالة زيترست حوضين بحجم 9 كيلو تجفيف بحجم 5 كيلو متوفرة باللون الأبيض بسعر 828 ريال سعودي بدلا من 978 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اسعار الاجهزة الكهربائية اليوم 2022 في السعودية - ثقفني

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