دبري ووفري.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة 70 كيلو في دقائق

طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية بحرفية عالية ،يستهلك الصابون السائل جزء كبير من ميزانية المنزل، لأنه ضروري ولا بد منه في تنظيف الأوانى المنزلية وغيرها من أدوات المطبخ، كما تبحث الكثير من السيدات عن النوع الذي يضمن نعومة يديها، حيث يوجد بعض الأنواع الجاهزة التى تعمل على خشونة اليدين وتغير لون اليد. نظرا لما تحتويه هذه الأنواع من مواد كيميائية تضر بالبشرة وتسبب بعض المشاكل، لذا تم الاتجاه إلى طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية بحرفية عالية، كما يمكن تحويل هذا الموضوع إلى عملية مربحة، في حالة نجاح الأمر.

طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية بحرفية عالية

لعمل الصابون السائل سنحتاج إلى بعض المكونات منها:

لتر واحد من الماء.

ملعقة كبيرة من مادة السليكات.

ملعقة كبيرة من السلفونيت.

ملعقة كبيرة من صودا كاوية.

كوب واحد من الجلسرين.

كوب من مادة عطرية على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الصابون السائل

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة مع الحرص عند استخدام المواد السابق ذكرها حتى لا تصاب العين؛

نحضر وعاء من الاستانلس بحيث يكون غير قابل للصدأ، نضع به نصف كوب من الماء مع الصودا الكاوية.

علينا تحريك الخليط حتى يبرد تماما، ثم نقوم بوضع باقي الماء في إناء آخر من الاستانلس ايضاً، ثم نضيف السلفونيت مع التقليب المستمر حتى يبرد تماما وهكذا نحصل على مادة مخففة من السلفونيت.

نقوم بوضع مادة السلفونيت المخففة على محلول الصودا الكاوية.

يمكننا الآن الحصول على خليط متجانس من المكونات، لذا نقوم بوضع المادة العطرية، ثم الجلسرين مع التقليب الجيد حتى تندمج جميع المكونات معاً.

يمكنك الآن تعبئة الصابون في زجاجة من البلاستيك واستخدامه، هكذا يمكنك الحصول ايدي ناعمة بفضل الجلسرين، وعلى نظافة مثالية وتعقيم جيد.

طريقة تحضير سائل تنظيف السجاد (شامبو السجاد)

يمكن تحضير شامبو السجاد بكل سهولة من المنزل، من خلال بعض الخطوات البسيطة: