شوف أحدث عروض لولو الأسبوعية خلال شهر يونيو

بأحدث الخصومات الخاصة نقدم لكم أقوى عروض لولو الأسبوعية بداية من اليوم السادس عشر من شهر يونيو، وحتى نفاذ الكميات داخل عروض لولو الأسبوعية بأسعار مميزة جداً من مجلة لولو الأسبوعية Lulu ومن خلال لولو أون لاين Lulu Online، حيث لديهم مجموعة متميزة من السلع والمنتجات المطلوبة في كل منزل بشكل يومي، والموجودة في هذه المقالة حصرياً عبر موقع ثقفني، فتابعوا تفاصيل العروض:

عروض لولو الأسبوعية للنكهات الأسيوية الأصلية

تتوفر داخل فروع لولو ماركت عدة تنزيلات متنوعة على أسعار كثير من السلع الغذائية، وتشمل: خصم خاص على سعر سمك اليونيتو الفيليه المجمد من ماركة العربية للأسماك، وعرض آخر منهم على سعر اتلانتيكا شرائح السلطعون المجمد، وعروض أخرى على أسعار بينوي نقانق الدجاج، وكابايان شرائح الدجاج توسينو، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار كابايان اللحم البقري والدجاج من لونجانيسا، وعرض على سعر أصابع سمك البقسماط من العربية للأسماك، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى على أسعار فيليه السمك المجمد الوسط.

خصومات خاصة بأسعار مميزة من لولو هايبر ماركت

يوجد خصم آخر داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية على سعر سمك البونيتو الشرائح، وروبيان التمبورا المنكه، كما تجدون خصومات أخرى على أسعار الروبيان الكبير، وعلى سعر جود فود نقانق الكلاسيك جامبو، وتخفيضات أخرى على أسعار جود فوود نقانق اللحم البقري الكلاسيك، وعلى سعر النقانق المدخنة من نفس الماركة المميزة.

عروض اليوم من لولو السعودية Lulu Ksa offers

توجد خصومات أخرى على السلع الغذائية من لولو ماركت Lulu market، ومنها: خصم خاص على سعر خل داتو بوتي بحجم اللتر، وخصم آخر منهم على سعر ماما سيتا خليط الكالديريتا، بالإضافة إلى وجود عروض أخرى منهم على أسعار بودرة التمر الهندي من يو اف سي، وعروض مميزة أخرى على أسعار الفول السوداني بالتوابل الأسيوية الحار جدا من ماركة سوفو، وايدوبو بالثوم، كما توجد عروض على أسعار الشيبس العادي من جاك آند جيل، وخليط القهوة الكريمية مميز المذاق من كوبيكو.