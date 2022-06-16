شوف وفر مئات الريالات من خلال عروض لولو اليوم على الأجهزة والإلكترونيات وملحقاتهم

وفر مئات الريالات من خلال عروض لولو اليوم على الأجهزة والإلكترونيات وملحقاتهم خلال النصف الثاني من شهر يونيو وحتى نفاذ الكميات، حيث يوفر ماركت لولو Lulu market أقوى الخصومات طوال أيام العام، وخصومات مميزة بأسعار أقل من 20 ريال خلال عروضه لهذا الأسبوع من شهر يونيو، ولمعرفة تفاصيل كل هذه العروض تابعونا فقط عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية المتميزة.

عروض لولو اليوم في جميع فروع المملكة العربية السعودية

تتوفر مجموعة عروض مميزة فقط من خلال عروض لولو الأسبوعية عبر موقع ثقفني، ومنها: خصم خاص على سعر تراندز حامل الجوال، وعرض آخر منهم على سعر ايندز سماعة ال أذن اللاسيلكية، وخصم آخر منهم على سعر التيك لانسينج السماعة اللاسيلكية للأذن، وخصومات أخرى منهم على أسعار فيليبس حامل الجوال المغناطيسي للسيارة، وتنزيل آخر منهم على سعر عصا السيلفي من فيليبس، وعلى سعر كيلوكسيا فلاش يو اس بي درايف، وعرض آخر منهم على سعر اتش بي كيل اتش دي ام أي، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر فيليبس كيبل يو اس بي.

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة حتى نفاذ الكميات

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت عدة خصومات على أسعار: كابل اليو اس بي من فيليبس ايه الي تايب سي، والفارة اللاسيلكية من تريندر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الفارة اللاسيلكية من تريندز، وتنزيل آخر منهم على سعر مكافي حامي الانترنت، وتنزيل مميز آخر على سعر الشاحن المتنقل من دات.

تخفيضات لولو هايبر ماركت اليوم Lulu offers

تتوفر مجموعة أخرى من العروض الحصرية داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر تفاح ايدا الأحمر البولندي، وخصم آخر منهم على سعر مانجو سانديني الباكستاني، وخصم آخر منهم على سعر الكرز السوري، وخصم آخر منهم على سعر مانجوستين الرامبوتان السيرلانكي، وخصم آخر منهم على سعر مشمش وخوخ انجر الأردني، وخصم آخر بالفروع على سعر الدوريان السيرلانكي، والخوخ الأردني، وعروض أخرى.