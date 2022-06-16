شوف قسيمة شرائية مجانية بقيمة 30,000 ريال من أقوى عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده Panda

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عمر شويل - جدة قسيمة شرائية مجانية بقيمة 30,000 ريال من أقوى عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده Panda وداخل موقع بندة لفترة محدودة جداً على أجهزة ومأكولات مختلفة اليوم بجميع فروع وأقسام بندة ماركت خلال آخر أسبوعين من الشهر الحالي أو حتى نفاذ الكميات، حيث يعتبر بندة هايبر ماركت من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة بأسعار أقل من أسعار الجملة، وهذا ما يميزه طوال السنوات الماضية وحتى يومنا هذا.

عروض بنده الأسبوعية في جميع الفروع حتى نفاذ الكميات

تتوفر عدة تخفيضات حصرية داخل جميع فروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات مياه تانيا، وجميع أنواع ونكهات الأيس كريم للصيف من ماركة جالكسي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار بطاطس شيبس برينجلز، وخصم آخر منهم على سعر بيتزا ريستورانت، وعصير داناو بالحليب، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عبوات شبيهة القشطة من المراعي، وعروض أخرى على أسعار الجبنة الكريمية القابلة للدهن من نادك.

تنزيلات متنوعة من بنده السعودية داخل أقسام المأكولات

نقدم لكم أقوى العروض الأسبوعية على أسعار منتجات غذائية مختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر مياه هنا، وأمياس شاي ربيع المذاق الأصلي، وخصم آخر منهم على سعر اكياس شاي ليبتون الأسود، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الشوربة الشعرية المقلية سريعة التحضير من اندومي بأحجامها المختلفة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار عبوات زيت الزيتون العضوي من ماركة نادك Nadac، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي من عافية، وخصومات أخرى منهم على أسعار الأرز البسمتي من ماركة تاج محل.

تخفيضات نهاية الأسبوع من بنده وهايبر بنده

خصومات حصرية وعروض مميزة لفترة محدودة خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع من بنده ماركت، ومنها: خصم خاص على سعر الشكولاتة المشكلة عالية الجودة، وخصم آخر منهم على سعر ويفر كرانش بالشكولاتة من كادبوري تايم أوت، وعلى سعر عسل الشفاء الطبيعي، كما يوجد لديهم عبوات اللبنة التركية من داري مميزة الطعم والرائحة الطازجة بأحجام مختلفة.