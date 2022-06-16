نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري يخلصك من الصراصير والهاموش والناموس في دقيقة واحدة بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي
في الأغلب في فصل الصيف تتجمع الحشرات إلى حد كبير ومنها الناموس والصراصير والهاموش وغيرها من الحشرات الأخرى، وذلك بسبب خروجها من البالوعات، وهذا الشكل يكون مرعب إلى حد كبير، ويجعل أصحاب المنازل يهربون منها في كل مكان لذلك وفرنا لكم الحل المثالي من أجل التخلص من وجود الحشرات في المنزل، وبالنسبة لوجود الناموس أو الذباب فإنه توجد مجموعة من الحلول السهلة التي سوف تخلصك منهم
مكونات وصفة الملعقة الواحدة للتخلص من الحشرات المنزلية
عند الحديث عن ابسط المكونات المستخدمة في التخلص من الحشرات حيث أن المكونات تكون كالتالي:
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من القرفة..
- ملعقة من الشطة.
- العديد من ورق الغار المطحون.
طريقة تحضير وصفة الملعقة الواحدة
خطوات التحضير تكون في منتهى السهولة كل ماعليك أن تقوم بالخطوات التالية:
- لا بد من تجهيز وعاء كبير ونضع فيه كل المكونات مع بعضها البعض.
- نبدأ في خلط المكونات بشكل جيد د.
- كما أنه لا بد أن تضع هذه الوصفة في أركان المنزل.
- كما يجب أن تضعها في خلف البوتجاز.
وصفة الخل للتخلص من الحشرات
حيث أنه يعتبر الخل من أفضل الوصفات المستخدمة في القضاء على الحشرات المنزلية وتكون وصفة الخل كالتالي:
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الليمون.
- ورق الغار.
- حيث أنه في البداية نضع ورق الغار المطحون مع كمية من الخل والليمون.
- كما أنه يتم تقليب كل المكونات بشكل جيد حتى تختلط العناصر كلها.
- الخطوة التالية هي أن نضعه في بخاخ ونرش.
- وفي حال وجود حشرات مرة أخرى نرش أيضا ولكن لا بد من الانتباه أن تتساقط اي قطرات من هذا المسحوق في عين أي فرد من أفراد المنزل سوف تسبب لهم المتاعب.
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