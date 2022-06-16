شوف تخفيضات وعروض هائلة على جميع المنتجات بهايبر بنده السعودية بالأسعار مكتوبة بالتفصيل

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يعتبر هايبر بنده هو أحدى أشهر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وتقدم متاجر بنده عروض وتخفيضات لا مثيل لها على جميع مستلزمات المنزل الأساسية من مأكل مثل الخضروات والفاكهة والبقوليات واحتياجات منزلية كالأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ واللحوم والألبان والملابس وجميع كافة شئ، وتحرص على تقديم عروض أجود وأفضل انواع السلع بأفضل الأسعار، والخصومات بهايبر بنده السعودية تصل إلى 50% من الخصومات على جميع المستلزمات المنزلية، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد فتابعونا لمعرفة التفاصيل. عروض وخصومات بنده على المنظفات مسحوق غسيل مركز أومو 5 كيلو بسعر 50 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي. مسحوق غسيل إكسترا وايت 10كيلو بسعر 50 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال سعودي. أكياس سريعة الذوبان نانو بودس تايد أو أريال 22/24/25/27 حبة بسعر 45.95 ريال سعودي بدلاً من 84.95 ريال سعودي. سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فيرى بلس 800 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95ريال سعودي. مناديل مبللة للمطبخ فيرى 30 منديل 2 حبة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 49.90 ريال سعودي. خصومات وعروض بنده على اللحوم مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي. نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي. فخد خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال سعودي. مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي. أفخاد دجاج التنمية 450 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.25ريال سعودي. خصومات وعروض بنده على التوابل والمكسرات سميد خشن تركي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي. كاجو ني سعر الكيلو 64.95 ريال سعودي. كزبرة حبوب كاملة سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي. قهوة تركية سوداء أو فاتحة سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي. كركر مطحون سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض هائلة على جميع المنتجات بهايبر بنده السعودية بالأسعار مكتوبة بالتفصيل - ثقفني

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