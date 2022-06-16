شوف أقوى عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market داخل مهرجان خصومات نهاية الأسبوع

نقدم لكم أقوى عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market داخل مهرجان خصومات نهاية الأسبوع في جميع الأقسام لفترة محدودة بداية من اليوم السادس عشر من يونيو وحتى نفاذ الكميات، حيث يعد العثيم هايبر ماركت من أكبر وأهم ماركتات الوطن العربي، وأكثرهم تقديماً للعروض الحصرية المتميزة، والتي ننقلها لكم أول بأول من خلال مقالات موقع (ثقفني) الأول في هذا المجال وجميع أخبار الدول العربية.

عروض العثيم هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة

نقدم لكم أقوى العروض في فروع العثيم هايبر ماركت لفترة محدودة جداً بأقسام العثيم هايبر ماركت المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر مياه بيرين، وخصم آخر منهم على سعر دقيق البيكر لجميع الاستعمالات، وعروض أخرى منهم على أسعار مزيل الدهون المتنوع من زماك، وخصم آخر منهم على سعر ميني لويفر تورتينا بالبندق وجوز الهند، وخصومات أخرى منهم على أسعار شيبس تسالي، وعلى سعر البصل الأحمر.

تخفيضات العثيم هايبر ماركت Al othaim online

توجد أيضاً داخل فروع العثيم خصومات مميزة على أسعار منتجات أخرى، وتشمل: خصم خاص على سعر ستريبس الدجاج العادي والحار، بالإضافة إلى وجود خصم مميز على سعر المفروم البقري البرازيلي المبرد، وعرض على سعر المانجو الباكستاني والعنب الأبيض.

خصومات العثيم هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة

تخفيضات خاصة وعروض متنوعة لا تنتهي داخل فروع العثيم هايبر ماركت، ومنها: خصم مميز على سعر جوال أيفون 11بسعة 128 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر جوال أيفون 13 ماكس، وتنزيل آخر منهم على سعر سماعة آبل ايربودز من الجيل الثالث، وخصم آخر بالفروع على أسعار خلاط كليك أون، وتنزيل مميز آخر على سعر غلاية كليك أون، وقطاعة الخضار من كليك أون، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار محضر الطعام من Moulinex، وخصم آخر منهم على سعر ميكروويف كليك أون، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار المكيفات الصحراوية من أرو، وعروض أخرى منهم على أسعار فرن أي تي سي الكهربائي، وتخفيض آخر منهم على سعر مكنسة نيكاي الكهربائية.