نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الويك أوند من كل أسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم في المقال التالي

عروض الويك أوند تقدمها لكم أسواق عبد الله العثيم ولمدة ثلاثة أيام الخميس، الجمعة، السبت، بتاريخ 16/6/2022 الموافق 17 ذو القعدة 1443، وبأسعار مجنونة تسوقوا من أقرب فرع لكم، حيث تتضمن المجلة العديد من العروض على السلع التمونية والغذائية، تجهيزات منزلية كهربائية وأجهزة إليكترونية متنوعة، يوجد أيضاً داخل العرض لحوم مجمدة وخضروات وفواكهة طازجة، يتوافر جميع الأصناف المتوفرة في جميع الفروع بالسعودية. عروض الويك أوند من كل أسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم بصل أحمر سعر الكيلو 1.25 ريال بدلاً من 2.95 ريال.

مانجو باكستاني سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

عنب أبيض سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

ويفر لواكر تورينا ميني بندق / جوز هند، وزن الحبة 90 جرام، سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

3 حبات شيبسي تسالي متنوع، وزن الحبة 11.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

ستربس دجاج عادي / حارق، وزن الكيس 750 جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.50 ريال.

مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال.

مزيل دهون زماك متنوع 2 حبة × 650 جرام، سعر الرابطة 19.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال أحصل على خصم 25% عند الشراء.

3 حبات دقيق البكير لجميع الأستخدامات، 1 كيلو، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

كرتونه مياه شرب معدنية بيرن 40 حبة × 330 مل، سعر الكرتون كاملاً 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. التجهيزات المنزلية الكهربائية والإليكترونية من أسواق عبد الله العثيم جوال أيفون 11، ذاكره 128 جيجا، متاح شراء حبه لكل عميل من بطاقة أكتساب بسعر 1999.00 ريال.

جوال أيفون 13 ماكس، سعر الجهاز لعملاء أكتساب 4409.00 ريال ومتاح شراء قطعة واحده فقط لكل عميل أما سعره خارج البطاقة 4799.00 ريال.

سماعة لاسلكية آبل أير بودز الجيل التالت، متوفرة بلون أبيض سعر القطعة 659.00 ريال.

خلاط كليك أون، 2 × 1 خلاط + مطحنة لطحن وتنعيم التوابل، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 99.00 ريال.

ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر، بسعر 229.00 ريال بدلاً من 389.00 ريال

محضر طعام مولينيكس 2.4 لتر بسعر 289.00 ريال بدلاً من 469.00 ريال.

غلاية كليك أون، بسعر 33.00 ريال بدلاً من 58.00 ريال.

مكيف أرو صحراوي يتميز بوضعه بأي مكان، سعر القطعة 299.00 ريال بدلاً من 389.00 ريال.

فرن أي تي سي كهربائي سعة 45 لتر، سعر الحبة 219.00 ريال بدلاً من 329.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض الويك أوند من كل أسبوع بأسعار مجنونة من أسواق العثيم - ثقفني

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