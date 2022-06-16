نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم الأنفاس.. طريقة النوم بسرعة والحل النهائي لكل من يعاني من الأرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني معظم الأشخاص من النوم متأخرًا مما يجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر والإرهاق الشديد، ويبحث البعض منا عن طريقة النوم بسرعة لأن اضطراب النوم يؤدي إلى إصابة القلب ببعض الأمراض، وأيضًا يصاب الجسم بالسمنة لذلك يفضل تحديد موعد للنوم مبكرًا ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق المتنوعة للنوم في أسرع وقت ممكن.

طريقة النوم بسرعة

النوم في بعض الأحيان لا يأتي بسرعة وهذا قد يسبب إزعاجًا لبعض الأشخاص، لذلك سوف نقدم لكم بعض الأفكار المتنوعة للنوم بكل سهولة كالتالي:

تناول مشروب اليانسون الدافئ

يعتبر اليانسون من الأعشاب الطبيعية التي تساعد الجسم على التخلص من الأرق والاسترخاء والنوم في أسرع وقت ممكن، يفضل تناوله قبل الذهاب إلى النوم مباشرةً.

تجنب شرب المنبهات

يفضل عدم تناول القهوة قبل الذهاب إلى النوم، لأن الجسم يأخذ وقتًا طويلًا في التخلص من نسبة الكافيين التي تتواجد بداخلها.

استخدام زيت اللافندر العطري

يعد اللافندر من أكثر الزيوت المهدئة للأعضاء الجسم، لذلك يفضل رش غرفة النوم والوسائد بقليل من الزيت حتى لا نجد صعوبة في النوم.

إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية

يفضل عدم وضع تلك الأجهزة داخل حجرة النوم لأنها قد تجعل الشخص منا يستغرق وقتًا طويلًا أمامها وهو لا يشعر بمرور الوقت، مما يؤدي إلى النوم متأخرًا وهذا يسبب ضرر كبير للجسم.

تجنب النوم أثناء وقت الظهيرة

بعد قضاء يوم شاق يفضل الكثير منا النوم أثناء فترة النهار، وهذا يسبب استغراق وقت طويل عند الذهاب إلى النوم في المساء.

تهيئة أجواء غرفة النوم

يجب علينا أثناء الذهاب إلى النوم تقليل الإضاءة وانخفاض الأصوات المرتفعة، لأن توفير الهدوء يساعد على النوم بشكل أسرع.

تنظيم الأنفاس

تعتبر أفضل وسيلة للنوم في أقل وقت ممكن دون بذل مجهود، في البداية نقوم بإبعاد الشفاه العليا عن الشفاه السفلى لإخراج كل الهواء المتواجد في الرئة بواسطة الفم، بعد ذلك يتم إغلاق الفم وأخذ نفس طويل من الأنف، ثم يتم حبس النفس لمدة ٧ ثواني يتم إخراج النفس ببطء من الفم بعد ذلك يتم تكرار هذه العملية أكثر من مرة لأنها تسمح بوصول أكبر نسبة من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم، مما يساعد على النوم في أقل وقت ممكن.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح طريقة النوم بسرعة بخطوات سهلة وبسيطة نقوم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن دون بذل مجهود كبير، للحصول على نوم مريح وهادئ وهذا ما يرغب فيه الكثير منا خاصةً كبار السن.