شوف سيارات تويوتا استعمال فرصة لن تتكرر وعروض كبيرة بالمملكة السعودية

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فرصة كبيرة لعشاق سيارات تويوتا الماركة الأشهر في السيارات داخل المملكة العربية السعودية والمعروفة بتحملها وصلابتها وبمواصفاتها العديدة الكثير من سيارات تويوتا مستعملة داخل المملكة بأسعار تبدأ من 6000 ريال سعودي إغتنم الفرصة وإحصل عليها. عروض على كل سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية للبيع سيارة تويوتا راف فور مستعملة موديل 2018: تأتي السيارة تويوتا راف فور بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 80000 كيلو متر.

السيارة تويوتا راف فور موجودة في مدينة الرياض.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا راف فور أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا راف فور البنزين.

السيارة بها مكيف وفتحة سقف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وفرش قماش.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ووسائد هوائية للسائق وللركاب.

السيار بها مشغل إسطوانات وراديو كاسيت ومدخل يو إس بي.

السيارة تويوتا راف فور موديل 2018 مستعملة بسعر 24000 ريال سعودي كما يمكنك تقسيطها بمقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا راف فور عن طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0590086902 أو 00966590086902. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2002: تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 180000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة الرياض .

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أسود.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ووسائد هوائية للركاب والسائق.

السيارة تويوتا كامري موديل 2002 مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وبقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0594025133 أو 00966594025133. للبيع سيارة تويوتا برادو مستعملة موديل 2006: تأتي السيارة تويوتا برادو بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 282000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا برادو فضي.

السيارة تويوتا برادو موجودة في مدينة الشرقية.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا برادو البنزين.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وبلوتوث.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وحساسات خلفية وأمامية. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا استعمال فرصة لن تتكرر وعروض كبيرة بالمملكة السعودية - ثقفني

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