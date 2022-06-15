شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

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عروض بنده اليوم يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق الكبيرة والشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي وصل عددهم نحو مائة مليون وستون عميل يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق يعد من أهم القطاعات الضرورية التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك فإن الهايبر لديه سجل كبير ورائع يعود إلى سنة 1978.
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عروض بنده اليوم
هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق لديه أقوى المجموعات الكبيرة معها أهم وأروع الأعمال التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية.
وهذا يتم من أجل بناء وتشييد شركة تعد من أكبر الشركات الناجحة بين كل الشركات والمتاجر بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر لديه أقوى المجموعات الكبيرة التي مهدت الطريق لتشييد عدة تصورات إيجابية.
خصومات بنده الأسبوعية
- 4 حبات من الحليب المركز نوعه المراعي مقدار 170 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11.80 ريال سعودي.
- 200 مل من الحليب المبخر كي دي دي عدد 5 حبات يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- 375 جرام من كوكو بفس نوعه نستله يكون بسعر 17.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- الحلاوة الطحينية السادة من النوع طعمة مقدار 250 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 11.25 ريال سعودي.
- سعر المربى بغير السكر من النوع سان دالفور عدد 1 + 1 مقدار 284 جرام يكون بسعر 26.95 بدلًا من 53.90 ريال سعودي.
- 450 جرام من الحليب المكثف المحلي العبوة الضاغطة يكون بسعر 13.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 950 جرام من العسل الطبيعي الزهور البرية من المراعي يكون بسعر 40.95 بدلًا من 72.95 ريال سعودي.
- العسل الطبيعي من النوع جرين فارمز مقدار 500 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- الحليب المكثف المحلي من النوع أبو قوس مقدار 397 جرام عدد 3 قطع يكون بسعر 20.50 بدلًا من 30 ريال سعودي.
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