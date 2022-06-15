شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم المملكة العربية السعودية تعد شركة عبدالله العثيم من ضمن الشركات التي التجارية التي تعمل على مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح الكثير من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق الرائدة في هذا المجال، وأيضًا تكون الشركة من الشركات الرائعة والمهمة التي تعطي الكثير من الخصومات والعروض القوية، كما أن السوق من الأسواق المهمة والشهيرة التي تعرض تلك العروض والخصومات طوال السنة للمستهلكين من المنتجات الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات قد ساعدت لإرتفاع حركة الشراء والبيع.
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عروض العثيم اليوم
سوق العثيم لديه حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرع في كل أنحاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، السوبر ماركت والركن والهايبر ماركت مع الكثير من الفروع التي تتواجد بجمهورية مصر العربية التي وصل عددها نحو 31 فرع في الجمهورية، حيث أن الشركة تكون من أهم الشركات المتميزة بمجيء الزبائن لها بصورة كبيرة.
كما أنه في سنة 2013 تم استقبال مجموعة كبيرة جدًا من العملاء وصل حوالي 40 مليون زبون إلى أن تم وصول مقدار المبيعات لخمسة مليار، وأيضًا يكون الهدف الأساسي للسوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل للهايبر في المملكة بالمحلات التجارية الصغيرة.
خصومات العثيم
- فيليه الدجاج الحار مقدار 420 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج الحار من النوع امريكانا مقدار 750 جرام يكون بسعر 28.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من البقرات الثلاث شبيهة الجبن الموزاريلا المبشور تكون بسعر 29.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.
- 150 جرام من الزيتون كوبوليفا الأسود بدون النوى سعره يكون 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- المفروم الغنم السعودية مقدار 400 جرام يكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من شبيهة الجبن هنغاري يكون سعرها 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- زيتون كوبوليفا الأخضر المحشي مقدار 5 كيلو جرام يكون بسعر 18.50 بدلًا من 24.65 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الفراولة المجمدة نوعها داري يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.25 ريال سعودي.
- الخضار المشكل من النوع داري مقدار 900 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- شبيهة الجبن الموزاريلا من النوع بريزيدن للبيتزا مقدار 200 جرام تكون بسعر 8.75 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
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