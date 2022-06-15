شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم المملكة العربية السعودية تعد شركة عبدالله العثيم من ضمن الشركات التي التجارية التي تعمل على مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح الكثير من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق الرائدة في هذا المجال، وأيضًا تكون الشركة من الشركات الرائعة والمهمة التي تعطي الكثير من الخصومات والعروض القوية، كما أن السوق من الأسواق المهمة والشهيرة التي تعرض تلك العروض والخصومات طوال السنة للمستهلكين من المنتجات الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات قد ساعدت لإرتفاع حركة الشراء والبيع.

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عروض العثيم اليوم

سوق العثيم لديه حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرع في كل أنحاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، السوبر ماركت والركن والهايبر ماركت مع الكثير من الفروع التي تتواجد بجمهورية مصر العربية التي وصل عددها نحو 31 فرع في الجمهورية، حيث أن الشركة تكون من أهم الشركات المتميزة بمجيء الزبائن لها بصورة كبيرة.

كما أنه في سنة 2013 تم استقبال مجموعة كبيرة جدًا من العملاء وصل حوالي 40 مليون زبون إلى أن تم وصول مقدار المبيعات لخمسة مليار، وأيضًا يكون الهدف الأساسي للسوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل للهايبر في المملكة بالمحلات التجارية الصغيرة.

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