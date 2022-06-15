شوف عروض لولو ماركت الإلكترونية اليوم في السعودية عروض 20 ريال أو أقل من lulu hypermarket

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عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو ماركت الإلكترونية اليوم في السعودية، يعرض لولو هايبر ماركت السعودية عروض الإلكترونيات بأقل من 20 ريال سعودية، وتضم العروض تخفيضات حتى 5 ريال على اكسسوارات الجوال وأهم القطع الإلكترونية الأساسية، وتبدأ العروض من اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 وتنتهي في يوم 21 يونيو 2022 المقبل، ويمكنكم تصفح كافة الخصومات والتخفيضات من خلال موقعنا، وإليكم كافة تفاصيل وأسعار الإلكترونيات، بما تشمله من قطع أساسية وكماليات تتناسب مع احتياجات المستخدم العصري.

عروض لولو ماركت الإلكترونية اليوم

يوفر متجر لولو ماركت السعوديةب جميع الفروع ضمن عروض الصيف مجموعة متنوعة من اكسسوارات الجوال التي لا غنى عنها بأسعار رمزية، وخصومات كبيرة بحيث تبدأ الأسعار من 5 ريال للقطعة، وتضم العروض السماعات السلكية، وبنوك الطاقة، الميكروفون، وحدات الإضاءة المخصصة لكاميرا الهواتف الذكية، مراوح العنق المميزة، الشاشات الإلكترونية إل سي دي المخصصة للأطفال للرسم والكتابة وغيرها من أقوى المنتجات الإلكترونية، التي تساعد طفلك على الإستمتاع بالإجازة الصيفية والعطلات.

لولو هايبر ماركت السعودية

يعرض لولو هايبر ماركت وصلات يو إس بي وكابلات التوصيل المتعددة الوظائف بأقل الأسعار، ويوفر للمستخدم مجموعة كبيرة من سماعات الأذن السلكية متعددة المواصفات لتتناسب مع احتياجات كل عميل، والجدي بالذكر أن لولو ماركت لم يغفل عن إحتياجات العملاء لحامل الجوال، والذي أصبح من أساسيات مجال صناعة المحتوى المرئي لما يوفره من ثبات للجوال أثناء عملية التصوير، ويستخدم كذلك لتثبيت الجوال أثناء مشاهدة أحد البرامج أو الأفلام المفضلة.

عروض الإلكترونيات لولو ماركت

متوفر بالعروض أيضًا مجموعة من بطاريات الشحن، وبعض أجهزة العناية الشخصية للرجال من ماكينات حلاقة الشعر، وتضم العروض أيضًا وحدات الإضاءة المتحركة LED، والتي توفر للمستخدم إضاءة تغطي مساحة كافية أثناء الظلام المحيط، وإليكم أفضل العروض.

إمبكس ماكينة حلاقة الشعر بسعر 19.95 بدلًا من 29 ريال.

مصباح إمبكس ضوء أمامي LED بسعر 19.95 بدلًا من 23 ريال.

مقياس حرارة بيورير بسعر 19.95 بدلًا من 29 ريال.

جميعنا لكم أفضل عروض الإلكترونيات بأسعار أقل من 20 ريال سعودية، والتي تضم العديد من القطع والإكسسوارات وملحقات الهاتف الذكية، بالإضافة إلى عروض اكسسوارات الكمبيوتر وملحقاته من سماعات وووحدات إضاءة مناسبة للتصوير وغيرها، تابعوا معنا كل ما هو جديد في العروض بالسعودية.