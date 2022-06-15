شوف أقوى عروض وخصومات لولو هايبر ماركت الأسبوعية

يقدم لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع العديد من العروض و الخصومات على جميع احتياجاتك و جميع احتياجات أسرتك، حيث يمكنك الحصول على المنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، والعديد من أنواع الأسماك المختلفة، ومنتجات الألبان، والفاكهة الطازجة، والخضروات كل ذلك وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على أواني الطهي، والكؤوس الزجاجية، وجميع مستلزمات المطبخ، كما يوجد عروض وخصومات على أحدث الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات العناية الشخصية والعديد من الخصومات الأخري التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة لولو هايبر ماركت.

عروض هايبر لولو

قم بالحصول على لحم بقري مكعبات برازيلي بوزن 500 جرام، بسعر 13.45 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي.

يمكنك الحصول علي لحم جمل بالعظم بوزن يصل إلى 500 جرام بسعر يصل إلى 10.90 ريال سعودي بدلا من 16.95ريال سعودي.

قم بشراء سمك الكعند صغير بوزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 25.00 ريال سعودي.

اشتري لحم كتف بقري باكستاني بوزن يصل إلي 500 جرام بسعر يصل إلى 14.45 ريال سعودي بدلا من 18.45 ريال سعودي.

لحم عجل هندي بدون عظم بوزن 500 جرام بسعر 18.45 ريال سعودي بدلا من 23.50 ريال سعودي.

هايبر لولو

قم بالحصول على ألتيك سماعة متنوعة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 69.00 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء دات سماعه حول الرقبه بلوتوث، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 29.00 ريال سعودي.

إشتري لينوفو سماعة اذن بسعر 19.00 ريال سعودي بدلا من 99.00 ريال سعودي.

إحصل على كيوكسيات ذاكرة بيانات يو إس بي 32 جيجا بسعر 15.00 ريال سعودي بدلا من 22.00 ريال سعودي.

سمارت 3 في 1 كابل شحن و مزامنة 1 متر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 49.00 ريال سعودي.

إشتري حامل جوال مكتبي دات بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 35.00 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت