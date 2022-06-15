نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت الإسبوعية خصم حتى 45% على الأجهزة الشاشات و الهواتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت الإسبوعية خصم حتى 45% على الأجهزة الشاشات و الهواتف، يتوفر قدر ضغط السيف ألمنيوم سعة 7 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 25%، يتوفر سعة 9 لتر بسعر 125 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 34%، يتوفر قدر ضغط بلاكستن جرانيت سعة 9 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 135 ريال تخفيض 15%، يتوفر سعة 12 لتر بسعر 135 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 29% ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية لشهر يونيو.
عروض العثيم ماركت الإسبوعية لشهر يونيو
يتوفر طقم قدور سويت هوم سيراميك 10 قطع بسعر 185 ريال بدلا من 269 ريال تخفيض 31%، يتوفر ضمن عروض الأدوات المنزلية العثيم ماركت طقم قدور برايت هوم رخام 10 قطع بسعر 199 ريال بدلا من 289 ريال تخفيض 31%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية لشهر يونيو قدور برايت هوم طقم 10 قطع بسعر 129 ريال بدلا من 165 ريال تخفيض 22%، يتوفر طقم قدور كاسا بونيتا ماربل 8 قطع بسعر 185 ريال بدلا من 255 ريال تخفيض 28%.
عروض الأدوات المنزلية العثيم ماركت
يتوفر ترمس رويال فودر سعة 1 لتر بسعر 36 ريال بدلا من 49 ريال تخفيض 27%، يتوفر سعة 1.6 لتر بسعر 42 ريال بدلا من 64 ريال تخفيض 34%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر يونيو عروض العثيم ماركت طقم قدور كاسا بونيتا 8 قطع بسعر 240 ريال بدلا من 435 ريال تخفيض 45%، يتوفر ضمن عروض العثيم الإسبوعية لشهر يونيو ترمس باصرة سعة 3 لتر بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال تخفيض 30%، تتوفر غلاية ماء إيفا سعة 2.5 لتر بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 38%.
خصومات العثيم ماركت نصف الثمن
يتوفر قدور ضغط السيف كهربائي سعة 8 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 382 ريال تخفيض 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت صانع طعام جيباس 4 في 1 بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال تخفيض 22%، يتوفر ضمن خصومات العثيم ماركت المذهلة كولين قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر بسعر 369 ريال بدلا من 439 ريال تخفيض 30%، تتوفر مقلاة بطاطس دوتس ديجيتال 1800 وات بسعر 239 ريال بدلا من 310 ريال تخفيض 23%.
عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت
يتوفر مايكرويف السيف سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 319 ريال تخفيض 22%، يتوفر صانع طعام كينوود بسعر 269 ريال بدلا من 349 ريال تخفيض 30%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية مقلاة هومر كهربائية سعة 2.6 لتر بسعر 185 ريال بدلا من 229 ريال تخفيض 20%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر يونيو صانعة القهوة نيكاي 3 في 1 بسعر 249 ريال بدلا من 439 ريال تخفيض 43%، تتوفر قطاعة خضار مولنيكس بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال تخفيض 20%، تتوفر عصارة كينوود فواكه بسعر 249 ريال بدلا من 315 ريال تخفيض 21%.
تخفيضات شهر يونيو العثيم ماركت
يتوفر مضرب كينوود بيض بسعر 85 ريال بدلا من 115 ريال تخفيض 26%، تتوفر غلاية ماء كينوود سعة 1.7 لتر بسعر 110 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 26%، تتوفر مروحة جيباس للمكتب بسعر 85 ريال بدلا من 110 ريال تخفيض 23%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت مروحة نيكاي استاند بسعر 105 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 30%، تتوفر مكواة جي في سي بخار 1.3 لتر بسعر 105 ريال بدلا من 169 ريال تخفيض 38%، تتوفر مكواة تيفال بخار بسعر 105 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 24%.
عروض الشاشات العثيم ماركت
تتوفر شاشة امبكس ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1499 ريال بدلا من 1799 ريال تخفيض% 17، تتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت شاشة امبكس سمارت 40 بوصة بسعر 649 ريال بدلا من 899 ريال تخفيض 28%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية شاشة امبكس سمارت 55 بوصة تدعم تقنية 4K بسعر 1299 ريال بدلا من 1699 ريال تخفيض 24%، تتوفر شاشة اروال اي دي سمارت 65 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 629 ريال بدلا من 799 ريال تخفيض 21%.
عروض الهواتف شهر يونيو
يتوفر تابلت هولو 10 بسعر خاص 494 ريال، يتوفر جوال هونر اكس 7 بسعر خاص 679 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف العثيم ماركت جوال سامسونج اي 23 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 845 ريال، يتوفر جوال اي تي ال 9200 بسعر 114 ريال ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية.
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