شوف أحدث عروض العثيم النارية على الأجهزة بخصومات مذهلة تحت شعار أقوى العروض لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم توفر لجميع عملائها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية أفضل العروض والخصومات على أفضل وأوفر المنتجات. حيث يبحث جميع العملاء عن المنتجات الأقل سعراً وأفضل جودة كالهواتف الذكية التي لا غنى عنها لأي أحد فهناك الكثيرون والكثيرون المهووسون بتغيير هواتفهم في أقل وقت واقتناء الأنواع الجديدة والحديثة من مختلف الأجهزة المميزة والرائعة كل هذا وأكثر سوف تجده في هذا المقال تحت شعار العثيم أقوى العروض لا تفوت العرض.
أحدث عروض العثيم المميزة على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة
متوفر هاتف جوال هونر اكس 7، يعمل بنظام تشغيل هو أندرويد، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير من الجيل الرابع. كما يتوفر به شاشة مقاسها 6.74 بوصة، ومزودة بأربع كاميرات خلفية دقة كلاً منهم 5+2+2+49 ميجا بيكسل. بالإضافة إلى رامات سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 679 ريال سعودي.
- متوفر جوال سامسونج اي 23 من الجيل الرابع بشبكة 4G، وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت، بينما الذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت. كما أنه مزود ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، ومزودة بأربع كاميرات خلفية بدقة 5+2+2+50 ميجا بيكسل، وشاشة حجمها 6.6 بوصة. فقط بسعر 845 ريال سعودي.
- احصل على خصم 300 ريال على شاشة ارو ال اي دي سمارت، بشاشة مقاسها 65 بوصة، تلفزيون ذكي. مدعم بخاصية الواي فاي، ويحتوي على منفذ يو اس بي. كما يتميز بدقة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2099 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم مول المذهلة على الأجهزة الكهربائية
- خصم 113 ريال على قدر ضغط السيف كهربائي، سعة القدر 8 لتر، بسعر 269 ريال بدلاً من 382 ريال سعودي.
- اشتري مقلاة بطاطس دوتس ديجتال التي تتميز بشكلها الرائع والمميز، الجهاز يعمل بقوة 1800 واط. بسعر 239 ريال بدلاً من 310 ريال سعودي.
- مضرب كينوود بيض، بسعر 85 ريال بدلاً من 115 ريال سعودي.
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