نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم مول الأسبوعية لفصل الصيف othaim mall في المقال التالي

عروض العثيم مول في فصل الصيف واحدة من أكثر العروض تميزاً على مختلف أنواع السلع، تقدم أسواق العثيم منذ العديد من السنوات مجموعة من التخفيضات في كل أسبوع، وتحتوي مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية على مئات المنتجات المخفضة من جميع أقسام الهايبر، فلا يقتصر التخفيض على قسم واحد وإنما يمتد ليشمل قسم المواد الغذائية المصنعة والطازجة، وكذلك خصومات متنوعة على الأجهزة الإلكترونية والملابس ومنتجات العناية بالشعر والجسم للكبار والأطفال، أيضاً اواني الطهي وألعاب الأطفال والملابس، فضلاً عن الكثير من العروض الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال مجلة عروض مجموعة العثيم. أسواق العثيم زيت زيتون نادك عضوي 250 مل سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال، يوفر المشتري 3.55 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 4.3 ريال عند شرائك لثلاث حبات من زبدة نادك الغير مملحة، وزن الحبة الواحدة 100 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

وفر مع العثيم واشتري زبدة نادك الطازجة غير المملحة وزن كيلو جرام مقابل 37.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

اشتري شبيهة جبن نادك بالقشطة 12 قطعة مقابل 6.95 ريال بدلاً من 9.25 ريال سعودي للحبة.

عرض من العثيم مول على شبيهة جبن نادك موزاريلا مبشور وزن نصف كيلو جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 26 ريال للحبة. برجر أمريكانا دجاج 24 حبة 1344 جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال للحبة.

أمريكانا بسلة خضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكل وزن 450 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال. عروض العثيم أرز زاد الوطن هندي بسمتي وزن 5 كيلو جرام مقابل 23.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال للكيس.احصل على كيس وزن 2 كيلو ونصف من بطاطس تاستو رفيعة مقابل 17.95 ريال بدلاً من 22.5 ريال.

اصنعي أشهى وصفات الحلويات باستخدام سكر هالي طبيعي ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام، سعر الكيس داخل العرض 29.95 ريال بدلاً من 34.5 ريال. شبيهة جبن هالي كريم كاسات وزن 910 جرام سعر الحبة داخل العرض 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي. العثيم مول احصل على أربع حبات من طماطم فيكتو مقشرة وزن الحبة 400 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 13 ريال. حلاوة طحينية هالي سادة وزن كيلو جرام مقابل 13.5 ريال بدلاً من 24.25 ريال سعودي.

شوكولاتة هالي بندق وكاكو وزن 400 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 12.75 ريال. عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم مول الأسبوعية لفصل الصيف othaim mall - ثقفني

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