نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حرق أسعار إكسترا الكبرى خصومات مذهلة حتى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرق أسعار إكسترا الكبرى خصومات مذهلة حتى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية، يتوفر جنرال مكيف جداري 26600 وحدة تبريد بارد بسعر 6529 ريال بدلاً من 8199 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 312 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر سامسونج مكيف جداري تقنية الهواء الثابت 20500 وحدة حار بارد بسعر 4099 ريال بدلاً من 5979 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 196 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى 3 هدايا بقيمة 628 ريال ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.

عروض الأجهزة الكهربائية إكسترا الكبرى

عروض الغسالات شهر يونيو يتوفر هيتاشي غسالة حوضين سعة 7 كيلو أبيض اللون بسعر 1199 ريال بدلاً من 1439 ريال خصم 17%، ضمن عروض الغسالات شهر يونيو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن حرق أسعار شهر يونيو توشيبا غسالة حوضين سعة 12 كيلو هيكل ضد الصدأ أبيض/أسود بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى

يتوفر كينوود صانعة ساندويتشات مع شواية 1300 وات باللون الأبيض بسعر 269 ريال بدلاً من 379 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 13 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية برنسيس صانعة كريب مع شواية بحجم 37 سم بسعر 199 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح سمارت تي في بسعر 3699 ريال بدلاً من 7439 ريال خصم 50%، ضمن عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 177 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى كلاس برو تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 2799 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 44%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سوني تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح بسعر 5499 ريال بدلاً من 6699 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض حرق أسعار شهر يونيو

يتوفر سامسونج غسالة تعبئة أمامية غسيل/تجفيف سعة 8 كيلو/6 كيلو أبيض اللون بسعر 2849 ريال بدلاً من 5299 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 137 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى ادميرال ثلاجة 16.4 قدم إنفيرتر إنوكس بسعر 2799 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهرا بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.