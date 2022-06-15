نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على مختلف المنتجات وعروض أقل من 300 ريال من extra السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجأة كبرى نتعرف عليها في عروض اكسترا المتاحة على الموقع الإلكتروني خلال الفترة الحالية، فالأسعار على جميع المنتجات أقل من 300 ريال، أي أن إكسترا تمنحكم فرصة ذهبية لشراء مختلف المنتجات، فهذا العرض شامل الأجهزة ولوازم المنزل، كما أيضًا يشمل الإلكترونيات وبشكلٍ خاص اكسسوارات الجوال، فمع خصومات اكسترا على المنتجات والتي تتخطي 40% من ثمن المنتج، تجدون الأسعار مغرية للغاية وخاصةً مع الجودة العالية للمنتجات.

عروض اكسترا على مختلف المنتجات وعروض أقل من 300 ريال

مع عروض اكسترا يمكنك شراء أجهزة المنزل بحد أقصى 299 ريال، ومنها منتجات من الأكثر مبيعًا على الموقع الإلكتروني، مثل مكواة بخار من فيليبس آزور مع خصم حتى 25% من ثمنها، وتوجد أيضًا أنواع أخرى ومن ضمنها كاوية ملابس جافة، ونأتي إلى العرض المميز من إكسترا وهو مكنسة فيليبس الكهربائية، والتي تنظف السجاد بكفاءة عالية، واستمرارًا لسلسلة العروض الرائعة نقدم لكم محلول ينظف السجاد بشكل فعال، بحيث يزيل البقع إن وُجدت، وهيا بنا نتعرف على الأسعار المميزة.

مكنسة كهربائية فيليبس 1800 واط، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

مكواة فيليبس آزور بخار، بسعر 209 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات الجوال

الإلكترونيات المحببة لنا بسعر مغري فقط في اكسترا بالمملكة، حيث تتوافر السماعات اللاسلكية بخصم حتى 25%، وعند الحديث عن شواحن الهواتف الذكية فتوجد أمامكم عدة اختيارات في الفئة السعرية الأقل من 300 ريال، ومنهم شاحن جداري من سامسونج، كما تتوافر الشواحن المتنقلة التي يمكنك أخذها عند التنقل لشحن الجوال أينما شئت، ولمحبي الساعات الذكية نقدم لكم واحدة من الساعات الأكثر مبيعًا وهى ساعة آوكي.

شاحن متنقل من جووي 10000 مللي امبير، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 78 ريال سعودي.

ساعة ذكية آوكي، بسعر 198 ريال سعودي.

هونر سوار رياضي 24.1 مللي، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

اكسترا عروض

بادورا بشراء لوزام الحديقة بتلك الأسعار المغرية في المعارض أو عبر التسوق من خلال موقع اكسترا الإلكتروني، فيمكنكم تزوديها بالكراسي التي تقبل الطي لكونها عملية ومناسبة للحديقة، ويمكن تخزينها بسهولة، كما توجد الشواية بأكثر من نوع.